Se strică vremea – Cod Galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Meteorologii au emis pentru astăzi, 12 mai, în intervalul 08:00-21:00, Cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În această perioadă sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor produce averse puternice cu cantități de precipitații de 15–25 l/m². De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.

În acest context, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu parcheze automobilele sub copaci și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii.