Elevii din Ghindești, instruiți cum să acționeze în caz de cutremur

Elevii și profesorii de la Gimnaziul „Mihai Eminescu” au participat astăzi la o simulare de evacuare în caz de cutremur, organizată în cadrul proiectului transfrontalier România–Republica Moldova „Împreună pentru o viață fără riscuri”.

Exercițiul a avut drept scop pregătirea elevilor și a personalului instituției pentru situații de urgență și formarea deprinderilor corecte de reacție în cazul producerii unui seism. Imediat după declanșarea semnalului de alarmă, elevii și angajații instituției au fost evacuați conform procedurilor stabilite, demonstrând calm, disciplină și responsabilitate.

După evacuare, participanții s-au adunat în punctul special amenajat, unde au asistat la o sesiune practică de instruire susținută de reprezentanții Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Secției Situații Excepționale Florești.

Salvatorii au explicat elevilor și cadrelor didactice regulile esențiale de securitate în diverse situații de risc, accentuând importanța reacției rapide și corecte, dar și a prevenirii accidentelor.

Reprezentanții instituției au mulțumit colaboratorilor IGSU pentru implicare, profesionalism și informațiile oferite comunității școlare, subliniind că astfel de activități contribuie la creșterea gradului de pregătire și responsabilitate în rândul elevilor.

