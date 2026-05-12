Republica Moldova (și Soroca) ajunge în marea finală Eurovision 2026. Satoshi a electrizat scena de la Viena / VIDEO

Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026, după o prestație spectaculoasă semnată de Satoshi în prima semifinală desfășurată marți seara la Viena. Piesa „Viva, Moldova!” a reușit să cucerească publicul european și să aducă țara noastră printre finaliștii competiției muzicale urmărite de milioane de oameni din întreaga lume.

Artistul moldovean a urcat primul pe scena Eurovision, într-un show care a combinat energia modernă cu elemente inspirate din folclorul local. Spectacolul vizual, ritmul alert și mesajul patriotic al piesei au transformat momentul într-unul dintre cele mai comentate ale serii pe rețelele sociale.

Calificarea Republicii Moldova vine într-o ediție considerată una dintre cele mai competitive din ultimii ani. În prima semifinală au evoluat reprezentanți din 15 state, însă doar zece au obținut un loc în finală.

Participarea Moldovei la Eurovision continuă astfel seria aparițiilor remarcabile pe scena europeană, concursul devenind de-a lungul anilor una dintre cele mai importante platforme de promovare culturală și artistică pentru țară. În paralel cu voturile publicului, prestația lui Satoshi a atras reacții pozitive și din partea fanilor internaționali ai competiției, care au apreciat originalitatea show-ului și identitatea muzicală autentică.

Pe platformele online, mii de mesaje de susținere au venit atât din Republica Moldova, cât și din diaspora. Mulți internauți au remarcat faptul că piesa reușește să combine sonoritățile moderne cu motive tradiționale moldovenești, oferind un produs muzical ușor de recunoscut pe scena europeană.

Pentru Republica Moldova, prezența în finală înseamnă mai mult decât o performanță artistică. Eurovision oferă vizibilitate internațională, promovează industria creativă și contribuie la imaginea țării în fața unui public global.

Marea finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, unde Republica Moldova va încerca să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participărilor sale la concurs.

Alături de Republica Moldova, în marea finală Eurovision 2026 s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.