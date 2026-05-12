Unirea și integrarea europeană începe (și) de la Bulboci / VIDEO

În comuna Bulboci din raionul Soroca, timp de trei zile s-a aflat o delegație venită din județul Bacău. Oaspeții, printre care și primari din patru localități din România, au avut parte de diverse vizite și activități. Una dintre ele a fost găzduită la Gimnaziul din sat.

Primarii de peste Prut au asigurat colegii lor din Republica Moldova de susținere pe calea integrării în Uniunea Europeană și regăsirii acolo cu România. Totodată deputatul Ion Babici, prezent și el la eveniment, a menționat că mesajele care vin de pe ambele maluri ale Prutului trebuie promovate și mai mult ca până acum.

Înfrățirea satelor din ținutul Sorocii și județul Bacău, începută de comunele Bulboci și Măgura, ar putea continua și cu alte localități. Aceste parteneriate ajută nu doar la repararea greșelilor istorice, unde același popor a fost divizat, ci și la dezvoltarea localităților și ridicarea standardelor de viață pentru românii de aici și de dincolo de Prut.

Prin aceste vizite organizate de autoritățile publice locale, vedem un exemplu în plus că reUnirea Țării cu această parte ruptă de decenii, nu este doar prerogativa conducerii de la București și Chișinău, ci poate și trebuie să înceapă de jos, inclusiv de la Bulboci, Soroca, Măgura sau Bacău.