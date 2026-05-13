Schimb de experiență regional la Chișinău: organizații din Moldova, Armenia și Ucraina au pus bazele unor noi colaborări internaționale

Recent, în perioada 5 -7 mai, hotelul „Radisson Blu” din municipiul Chișinău, a găzduit evenimentul regional „Across Borders, Across Experiences: A Regional Peer Learning & Exchange Event”, organizat în cadrul proiectului DEAP de către organizația ERIM, cu participarea reprezentanților societății civile din Republica Moldova, Armenia și Ucraina.

Timp de trei zile, activiști civici, manageri de proiect, experți în drepturile omului, educație, incluziune socială, dezvoltare comunitară și egalitate de gen au participat la sesiuni interactive, dedicate schimbului de experiență, dezvoltării de parteneriate și elaborării unor idei comune de proiecte regionale.

Evenimentul a fost facilitat de Iulia Macarenco și Elena Tacu, care au ghidat participanții prin activități de networking, reflecție și lucru în echipă. Agenda a inclus sesiuni despre colaborare între organizații, utilizarea inteligenței artificiale în activitatea ONG-urilor, identificarea provocărilor comune și construirea unor concepte de proiecte transfrontaliere.

La reuniune au participat reprezentanți ai mai multor organizații active în domeniul drepturilor omului, educației, incluziunii sociale și dezvoltării comunitare.

Din Republica Moldova au fost prezente organizații precum AO „Femeia de Azi”, reprezentată de Diana Russu, Moldovan Institute for Human Rights (IDOM), reprezentată de Valerian Mamaliga, Alliance of Hometown Associations from Moldova (AHTA), reprezentată de Ana Stamati, Youth Media Center, reprezentată de Cristina Basiul, Association of Librarians of the Republic of Moldova (ABRM), reprezentată de Daniela Galai, WISE Resource Center, reprezentată de Victoria Condrat, AO Pharos, reprezentată de Oleg Fazli, Charity Centre for Refugees, reprezentată de Maria Pîslaraș, Association Women in Legal Career, reprezentată de Vera Lupu și Association of Environmental Journalists and Ecotourism of Moldova (AJMTEM), reprezentată de Lilia Curchi-Rusu.

Din Armenia au participat organizații precum „We” Youth NGO of Lori Region, reprezentată de Avetik Khosteghyan, Women’s Rights House NGO, reprezentată de Karine Davtyan, Social Dialogue NGO, reprezentată de Ani Saribekyan, Right Side Human Rights Defender NGO, reprezentată de Anna Evoyan, Uniting Bridge social NGO, reprezentată de Evelina Arakelyan, Havasar Educational Foundation, Yeva Martirosyan, „Equal rights, equal opportunities” for people with disabilities NGO, reprezentată de Anush Aslanyan, „Women’s Center. Shushi” NGO, reprezentată de Liza Matevosyan și ALTERA LAB, reprezentată de Laura Poghosyan.

Din Ucraina au fost prezente: Euroregion „Dnister”, reprezentată de Diana Pravedna, Power of the Future NGO, reprezentată de Iryna Makarova, Tangle of Skills, reprezentată de Danylo Petrov, CO „MARSH ZHINOK”, reprezentată de Zlata Yefimenko, Press Club for Reforms, reprezentată de Olena Kvasha, Kremenchuk informative-elucidative center „European Club”, reprezentată Kateryna Bezhynar, Gender Creative Space, reprezentată de Halyna Berezhna, ME AND MY SCHOOL NGO, reprezentată de Iryna Minkovska, Public organization „Social platform „My city”, reprezentată de Viktoriia Zatsnova și Democratic Initiatives Incubator, reprezentată de Nazarii Boiarskyi.

Scopul principal al evenimentului a fost consolidarea cooperării regionale între organizațiile societății civile și crearea unui spațiu sigur pentru învățare reciprocă, dialog și inițierea unor proiecte comune care să răspundă provocărilor sociale actuale din regiune. Participanții au discutat despre drepturile omului, incluziunea grupurilor vulnerabile, combaterea stereotipurilor, educația civică, sănătatea mintală, sprijinul pentru refugiați și dezvoltarea comunităților locale.

Ultima zi a fost dedicată prezentării conceptelor de proiect dezvoltate în cadrul atelierelor, urmată de o experiență culturală și o sesiune de închidere în care participanții au subliniat importanța solidarității regionale și a cooperării dintre organizațiile neguvernamentale din Europa de Est. Atmosfera evenimentului a demonstrat că, dincolo de granițe și diferențe, experiențele comune pot deveni fundamentul unor inițiative cu impact real în societate.

Diana RUSSU, administratoare AO „Femeia de Azi”