Fermierii din Florești beneficiază de sprijin prin Programul 2KR

ADMA continuă să susțină dezvoltarea agriculturii moderne din Republica Moldova, oferind fermierilor acces la programe de finanțare adaptate necesităților reale din sectorul agricol.

De curând, întreprinderea „Tetracom-Agro” SRL din orașul Ghindești, raionul Florești, a beneficiat de sprijin în cadrul Programului de Asistență pentru Fermierii Neprivilegiați 2KR, reușind să achiziționeze o combină agricolă modernă. Utilajul performant va contribui la eficientizarea lucrărilor agricole și la creșterea productivității în cadrul exploatației.

Livrarea echipamentului a fost asigurată de compania Vadalex Agro, partener implicat activ în procesul de modernizare a sectorului agricol din țară.

Programul este implementat de ADMA în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Ambasada Japoniei în Republica Moldova, oferind agricultorilor soluții financiare accesibile pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor agricole.

Prin astfel de inițiative, ADMA își reconfirmă rolul de partener de încredere pentru fermierii din întreaga țară și promovează o viziune modernă pentru viitorul agriculturii moldovenești.

