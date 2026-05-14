Ziua Familiei sărbătorită prin emoții și activități interactive la Florești / GALERIE FOTO

Cu ocazia Zilei Familiei, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești a organizat un eveniment dedicat valorilor familiale și importanței relațiilor dintre părinți și copii. Activitatea a adunat familii care au participat la jocuri, activități interactive și momente de socializare într-o atmosferă plină de emoții și voie bună.

La eveniment au participat patru familii, care au demonstrat prin implicare și comunicare cât de important este sprijinul reciproc în viața de zi cu zi. Organizatorii spun că activitatea a avut scopul de a promova valorile familiale și de a încuraja petrecerea timpului împreună.

Pe parcursul zilei, participanții au luat parte la diferite probe și jocuri de echipă, unde au avut ocazia să colaboreze, să se susțină și să creeze amintiri frumoase. Copiii și părinții au interacționat într-un cadru prietenos, iar atmosfera a fost una caldă și plină de energie pozitivă.

Reprezentanții Direcției Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport au menționat că astfel de activități contribuie la consolidarea relațiilor dintre membrii familiei și la promovarea unei comunicări deschise între generații.

Ziua Familiei este marcată anual în mai multe țări ale lumii și are rolul de a evidenția importanța familiei în societate. Prin evenimente de acest fel, organizatorii își propun să amintească faptul că familia rămâne locul unde copiii învață primele lecții despre iubire, respect și încredere.