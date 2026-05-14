Republica Moldova pe locul patru la exportul de mere în Rusia

Republica Moldova se află pe locul patru în topul furnizorilor de mere pentru piața din Rusia. În ultimul an, exporturile au fost estimate la aproximativ 36,8 milioane de dolari.

Pe primul loc este Azerbaidjan, cu livrări de circa 60 de milioane de dolari. Urmează China, cu aproximativ 50 de milioane de dolari, și Serbia, cu 41,8 milioane de dolari.

Diferența dintre Serbia și Republica Moldova este de aproximativ 5 milioane de dolari. Asta arată o competiție strânsă între țările din regiune pe piața rusă a merelor.

Pe locul cinci se află Africa de Sud, cu exporturi de 26,9 milioane de dolari.

Datele sunt prezentate doar în bani și nu arată cum au evoluat exporturile față de anii trecuți. Din acest motiv, nu se poate vedea clar dacă vânzările au crescut sau au scăzut.

Rusia continuă să importe mere și din alte țări, printre care Chile, Argentina, Brazilia, Kazahstan și Turcia.