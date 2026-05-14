Un minor de 14 ani a fost condamnat după ce a omorât un vârstnic și a transmis totul live

Un minor de 14 ani a fost condamnat la 5 ani, 7 luni și 15 zile de închisoare, după ce a bătut mortal un bărbat de 63 de ani într-o localitate din raionul Anenii Noi și a transmis agresiunea în direct pe o rețea de socializare, unde imaginile au fost urmărite de colegi de clasă cu vârste între 12 și 14 ani. Sentința a fost pronunțată de instanță în urma unui dosar instrumentat de Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, transmite moldova1.

Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul minor a fost găsit vinovat de „vătămarea intenționată gravă a integrității corporale, care a provocat decesul victimei”, infracțiune prevăzută de articolul 151 alineatul 4 din Codul penal. Crima a fost comisă în septembrie 2025.

Conform probelor administrate în dosar, adolescentul, care avea 14 ani la momentul comiterii faptei, s-ar fi aflat la domiciliul victimei, un bărbat de 63 de ani. Potrivit anchetatorilor, pe fondul unui conflict izbucnit anterior între cei doi, minorul a aplicat victimei „multiple lovituri cu pumnii și picioarele în diferite regiuni ale corpului, preponderent în zona capului și a toracelui”.

„În urma leziunilor corporale grave cauzate, victima a decedat”, au precizat procurorii.

Acuzatorii menționează un element agravant al cazului. „Un aspect de o gravitate deosebită al cauzei constă în faptul că inculpatul a transmis agresiunea în direct pe o rețea de socializare, în timp ce acțiunile violente erau urmărite de colegi de-ai săi, minori cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani”, se arată în comunicatul Procuraturii.

Prin sentința pronunțată, instanța a dispus condamnarea minorului la 5 ani, 7 luni și 15 zile, cu executarea pedepsei într-un centru de detenție pentru minori și tineri.

Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, a asigurat instrumentarea cauzei penale și susținerea acuzării de stat în instanță. Sentința poate fi contestată cu apel.

În contextul acestui caz, Procuratura Generală a făcut apel către părinți să monitorizeze mai atent comportamentul copiilor, inclusiv activitatea lor în mediul online, pentru a preveni implicarea minorilor în acte de violență sau alte comportamente periculoase.