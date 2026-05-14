Cele mai bune parteneriate educaționale din Soroca, premiate la Gala anuală

La Soroca s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a „Galei Parteneriatelor Educaționale”, eveniment organizat de Direcția Învățământ a Consiliului Raional Soroca, unde au fost apreciate cele mai reușite proiecte realizate de instituțiile de învățământ din raion în colaborare cu comunitatea.

 

În cadrul Galei au fost premiate inițiative din domenii precum incluziunea școlară, promovarea performanței educaționale, voluntariatul, caritatea, sănătatea și sportul. Instituțiile câștigătoare au primit Diplome de Onoare și premii bănești în valoare de câte 1000 de lei.

Printre proiectele apreciate s-a numărat și parteneriatul dintre Gimnaziul Bădiceni și biserica din localitate. Directoarea instituției, Angela Gumenco, a subliniat că astfel de colaborări contribuie la dezvoltarea elevilor și la consolidarea relației dintre școală și comunitate. La rândul său, parohul Ioan Botea a evidențiat importanța implicării bisericii în activitățile educaționale.

Prezent la eveniment, președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, a felicitat participanții și a menționat importanța valorificării educației prin proiecte relevante și printr-o cooperare eficientă între instituții și comunitate.

Potrivit organizatorilor, scopul Galei este promovarea exemplelor de bune practici și dezvoltarea unor parteneriate educaționale eficiente, care să contribuie la modernizarea și consolidarea mediului educațional din raion.


Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord", câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului". Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului". În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress", corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова"; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord".
