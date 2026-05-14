Fostul șef al cancelariei lui Zelenski, Andrii Iermak, arestat preventiv într-un dosar de corupție

Instanța anticorupție din Ucraina a decis arestarea preventivă a lui Andrii Iermak. Măsura a fost luată joi, în cadrul unei anchete privind o presupusă schemă de delapidare, potrivit presei internaționale.

Judecătorii au stabilit detenție pentru 60 de zile. Există și posibilitatea eliberării pe cauțiune, fixată la 140 de milioane de grivne, adică aproximativ 2,7 milioane de euro, potrivit surselor citate de AFP și Meduza.

În fața instanței, Andrii Iermak a spus că nu are bani pentru a plăti cauțiunea. Avocatul său a declarat că va încerca să adune suma cu ajutorul unor apropiați.

Anchetatorii îl acuză într-un dosar de delapidare estimat la aproximativ 460 de milioane de grivne, adică aproape 8,9 milioane de euro. Cazul este legat de construcția unui complex rezidențial de lux numit „Dinasti”, aflat lângă Kiev.

Andrii Iermak a respins acuzațiile și a declarat în fața instanței că este nevinovat. Totodată, avocatul său susține că nu există probe clare și că acuzațiile se bazează pe presupuneri.