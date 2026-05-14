Parlamentul vine cu soluții noi pentru cetățenii fără acte de identitate până la 18 ani

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi proiect de lege care introduce noi soluții legislative menite să faciliteze documentarea persoanelor care, deși au dobândit cetățenia prin naștere, nu au reușit să obțină acte de identitate până la vârsta de 18 ani, comunică MOLDPRES.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” și urmărește clarificarea procedurilor de recunoaștere a cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele care au cel puțin un părinte cetățean moldovean, dar nu pot face dovada documentară a cetățeniei.

Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a respecta principiul evitării apatridiei și pentru a simplifica procesul de documentare a cetățenilor, în condiții de echitate și eficiență administrativă.

Conform noilor prevederi, statutul de cetățean al Republicii Moldova va fi confirmat dacă se constată că, la momentul nașterii, persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldovean, cu condiția să nu existe motive legale de refuz.

Printre motivele de refuz se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, activități care afectează securitatea statului, precum și includerea pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale.

Proiectul a fost completat cu un amendament propus de deputatul Igor Chiriac. Acesta prevede că, în situația în care sunt identificate temeiuri pentru retragerea cetățeniei, se va iniția procedura corespunzătoare, iar emiterea confirmării cetățeniei va fi suspendată.

De asemenea, documentul prevede că luarea în evidență militară se va realiza exclusiv în baza actului de identitate sau a informațiilor din Registrul de stat al populației.

În lectura a doua, proiectul a fost comasat cu alte două inițiative legislative ale unor deputați din fracțiunile „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.