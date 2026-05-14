Premieră medicală în Moldova: Un copil de 12 ani salvat printr-o intervenție inovatoare la inimă

O intervenție realizată în premieră în Republica Moldova a salvat viața unui copil de 12 ani, internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Medicii au implantat, pentru prima dată în țară, un electrocardiostimulator fără fir, direct în inimă, printr-o procedură miniinvazivă.

Intervenția a fost efectuată de specialiștii din cadrul spitalului, împreună cu profesorul Sterlinski Maciej, șeful laboratorului de electrofiziologie clinică și al Departamentului de aritmii cardiace al Institutului Național de Cardiologie din Polonia.

Copilul suferea de mai multe probleme cardiace grave, printre care bloc atrioventricular total, defect septal ventricular și membrană subaortică. De-a lungul anilor, acesta a trecut prin cinci operații pe cord deschis. Medicii i-au implantat anterior și un electrocardiostimulator clasic, cu fir, însă dispozitivul devenea nefuncțional la fiecare câteva luni din cauza formării țesutului fibros, ceea ce impunea noi intervenții chirurgicale.

În luna aprilie, băiatul a ajuns din nou la spital în stare gravă, după mai multe episoade de pierdere a cunoștinței. Potrivit medicilor, o nouă operație clasică prezenta riscuri foarte mari pentru viața copilului.

În aceste condiții, la inițiativa șefului Departamentului chirurgie cardiovasculară și toracică, Aureliu Bătrînac, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al administrației spitalului, a fost posibilă efectuarea unei intervenții moderne – implantarea unui stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir.

Operația a durat aproximativ două-trei ore și a fost realizată fără deschiderea cutiei toracice. Dispozitivul a fost introdus direct în cavitatea inimii printr-o procedură miniinvazivă.

Medicii spun că recuperarea copilului a decurs bine. În prezent, băiatul este acasă, se simte bine și poate duce o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică.

Specialiștii menționează că noul dispozitiv implantat are o durată estimată de funcționare de aproximativ 10–11 ani.