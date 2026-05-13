Biblioteca Publică Stoicani promovează educația digitală în comunitate / GALERIE FOTO

Locuitorii satului Stoicani au avut ocazia să descopere mai multe despre lumea digitală în cadrul „Săptămânii Informației”, organizată recent la Biblioteca Publică din localitate. Activitatea a reunit săteni de diferite vârste, interesați să afle cum tehnologia le poate simplifica viața de zi cu zi.

Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Publică Stoicani, instituție care devine tot mai mult un centru de informare și sprijin pentru comunitate, nu doar un loc unde oamenii împrumută cărți.

În cadrul întâlnirii, participanții au discutat despre utilizarea serviciilor online și despre avantajele acestora. Sătenii au aflat cum pot face programări medicale sau solicita diferite acte fără a mai pierde timp pe drumuri sau la cozi.

1 de 7

Un alt subiect care a stârnit interes a fost comunicarea cu rudele plecate peste hotare. Participanților le-au fost prezentate aplicații precum Facebook, Viber și WhatsApp, care îi ajută să păstreze legătura cu copiii și nepoții aflați în alte țări.

De asemenea, organizatorii au vorbit despre siguranța pe internet. Oamenii au primit sfaturi despre cum pot recunoaște știrile false și cum își pot proteja datele personale atunci când folosesc telefonul sau calculatorul.

Participanții au fost invitați și să descopere „Cartea de Aur a satului”, dar și noile resurse informaționale disponibile la bibliotecă.

Prin astfel de inițiative, Biblioteca Publică Stoicani își propune să apropie lumea digitală de locuitorii satului și să transforme biblioteca într-un spațiu de învățare și comunicare pentru întreaga comunitate.