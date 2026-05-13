Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda

Cetățenii Republica Moldova își vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul emis de autoritățile din Irlanda fără susținerea examenelor teoretice și practice. Proiectul care prevede aprobarea Acordului în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, informează moldpres.md

Măsura este prevăzută în acordul semnat la Dublin, la 8 aprilie 2026, între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Departamentul Transporturilor din Irlanda și Autoritatea pentru Siguranța Rutieră din Irlanda.

Potrivit documentului, titularii unui permis de conducere valabil vor putea solicita preschimbarea acestuia cu un permis echivalent emis de autoritățile irlandeze, fără a susține examene auto suplimentare.

Autoritățile precizează însă că, în cazul în care examenul practic în Republica Moldova a fost susținut pe un automobil cu transmisie automată, permisul preschimbat în Irlanda va fi valabil doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată.

Conform prevederilor acordului, pentru preschimbarea permisului, solicitantul trebuie să dețină un permis valabil pentru categoriile și subcategoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E, obținut pentru prima dată începând cu 8 mai 2022, precum și să aibă reședință legală în Irlanda.

Totodată, autoritățile irlandeze nu vor preschimba permisele persoanelor care anterior și-au schimbat permisul moldovenesc cu unul emis de un stat cu care Irlanda nu are un acord similar.

Dispozițiile acordului nu se aplică permiselor provizorii emise în Republica Moldova și nici permiselor pentru instruire emise în Irlanda.

Republica Moldova are semnate deja tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere.