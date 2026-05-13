Dosar de corupție la Spitalul raional din Florești. Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Astfel de practici nu fac față instituției”

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a condamnat acțiunile de corupție investigate la Spitalul Raional Florești, susținând că astfel de practici „nu fac față instituției” și afectează imaginea întregului sistem medical. Declarațiile au fost făcute după ce Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat, luni, 11 mai, acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează mai mulți angajați ai instituției medicale, transmite moldpres.md

„Ministerul Sănătății, vreau să vă anunț că suntem cei care condamnăm vehement toate formele de corupție care sunt. Noi condamnăm și o să colaborăm, o să ținem acest lucru într-un asemenea mod ca să nu se repete și să dispară din sistemul de sănătate aceste elemente urâte, care nu fac față Ministerului Sănătății, nu fac față instituției”, a declarat Emil Ceban.

Ministrul a precizat că, înainte de apariția informațiilor în spațiul public, a efectuat o vizită de lucru la Florești, unde a inspectat spitalul raional și centrul de sănătate din localitate și a avut discuții cu administrația instituției.

Potrivit oficialului, Spitalul Raional Florești este unul dintre cele mai bine organizate spitale raionale pe care le-a vizitat de la preluarea mandatului.

„Am văzut un spital deosebit, un spital foarte bine organizat, bine amenajat și am rămas descurajat de ceea ce am văzut și eu în presă”, a spus ministrul.

Întrebat despre persoanele vizate în anchetă, Emil Ceban a declarat că a aflat detaliile din mass-media și că ar fi vorba despre „3-4 persoane” implicate în activități ce țin de eliberarea certificatelor și a documentelor medicale.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful Secției consultative a Spitalului Raional Florești este suspectat că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții republicane, certificate de concediu medical și acte necesare pentru prelungirea permisului de port-armă.

În același dosar este cercetată și asistenta medicală superioară din cadrul secției, suspectată de trafic de influență. Totodată, în timpul investigațiilor au fost documentate și alte presupuse fapte ilegale comise de angajați ai instituției medicale, fiind deschise încă 11 cauze penale conexate la dosarul de bază.