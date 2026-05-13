„De la idee, la ziar”, activitate dedicată elevilor pasionați de jurnalism la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca

Elevii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca au participat recent la o activitate dedicată jurnalismului și comunicării, desfășurată în cadrul proiectului „Ziarul școlii – vocea elevilor în comunitatea educațională”, inițiat de Consiliul Elevilor.

Activitatea teoretico-practică, cu genericul „De la idee, la ziar”, le-a oferit participanților posibilitatea să descopere mai multe despre procesul de creare a unui material jurnalistic și despre rolul presei în comunitate.

Pe parcursul întâlnirii, elevii au învățat cum se realizează un interviu, cum se redactează o știre și ce elemente trebuie să conțină un titlu atractiv. Totodată, tinerii au discutat despre importanța unei comunicări clare și eficiente, dar și despre modul în care informația poate fi prezentată corect și interesant pentru public.

Activitatea a inclus și exerciții practice, prin care elevii au avut ocazia să își pună în aplicare ideile și să lucreze în echipă. Participanții au demonstrat interes și curiozitate față de domeniul jurnalismului, adresând întrebări și implicându-se activ în discuții.

Evenimentul a fost organizat de Maxim Vovc, elev în clasa a IX-a și membru al Consiliului Elevilor. Acesta participă activ și în cadrul proiectului „Implicarea tinerilor în activități de jurnalism”, precum și la concursul „Fii vocea Generației Pixel”.

Prin astfel de inițiative, elevii sunt încurajați să își exprime opiniile, să fie mai activi în comunitatea școlară și să își dezvolte abilitățile de comunicare și creativitate.