Inspectoratul de Poliție Soroca recrutează candidați pentru Academia „Ștefan cel Mare”

Inspectoratul de Poliție Soroca a anunțat startul recrutării candidaților pentru admiterea la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul de studii 2026–2027. Tinerii interesați de o carieră în domeniul ordinii publice și al securității sunt invitați să aplice pentru studiile superioare oferite de instituție.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Soroca, viitorii candidați pot alege una dintre specialitățile disponibile: Drept, Științe administrative și Servicii ale securității.

Reprezentanții instituției spun că studiile la Academia „Ștefan cel Mare” oferă mai multe avantaje pentru tineri. Studenții beneficiază de studii gratuite, cazare și alimentație asigurate, iar după absolvire au garantat un loc de muncă în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Poliție Soroca îndeamnă tinerii care își doresc o profesie în serviciul legii și al siguranței cetățenilor să se informeze și să participe la procesul de admitere.

Persoanele interesate se pot adresa la sediul Inspectoratului de Poliție Soroca, situat pe strada Ion Creangă 18, sau pot solicita mai multe informații la numerele de telefon 060410022 și 062162291.