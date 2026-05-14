Turneul Național de Șah „Victor Bologan”, ediția a IV-a, a reunit peste 100 de tineri șahiști

Sub egida marelui maestru Victor Bologan, în incinta Liceul Teoretic „Olimp” s-a desfășurat, la data de 10 mai, ediția a IV-a a Turneului Național de Șah „Victor Bologan”. Competiția a adunat peste 100 de elevi din mai multe localități ale țării, inclusiv din Chișinău, Bălți, Dondușeni, Florești, Ungheni, Râșcani și Fălești, demonstrând încă o dată că Sîngerei este un important centru al șahului din Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliul Raional Sîngerei, Federația de Șah a Republicii Moldova, Academia de Șah „Bologan” și Școala de Sport „Dumitru Atanasov”.

Originar din satul Petrovca, raionul Sîngerei, Victor Bologan este considerat cel mai cunoscut și titrat șahist al Republicii Moldova. De-a lungul carierei sale, acesta a implementat trei proiecte educaționale prin care peste 150 de școli din toate raioanele țării au fost dotate cu inventar șahistic.

Victor Bologan a obținut titlul de Mare Maestru în anul 1991 și a câștigat peste o sută de turnee internaționale. Printre cele mai remarcabile performanțe se numără victoria din super-turneul de la Dortmund, în anul 2003, unde i-a devansat pe mari șahiști precum Vladimir Kramnik, Viswanathan Anand și Peter Leko. În 2005, acesta a câștigat și Canadian Open Chess Championship.

În clasamentul FIDE din august 2012, Victor Bologan avea un rating Elo de 2734, poziționându-se pe locul 18 mondial și devenind cel mai bine clasat șahist din Republica Moldova. Din anul 2018, acesta ocupă funcția de director executiv al FIDE.

Totodată, în calitate de președinte al Academiei de Șah „Bologan”, Victor Bologan continuă să contribuie la dezvoltarea șahului în Republica Moldova, academia având filiale în majoritatea centrelor raionale ale țării. Cunoscut drept un jucător solid și un excelent teoretician, marele maestru este și autorul unor importante monografii dedicate șahului.

