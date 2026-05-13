5000 de lei și scuze publice. „Veteranul” lui Ilan Șor, Valeri Klimenco, pierde litigiul cu Vasili Chirtoca

5000 de lei și dezmințiri publice. Ex-președintele de onoare al partidului Șor, declarat neconstituțional, Valeri Klimenco, a pierdut litigiul cu omul de afaceri Vasili Chirtoca. Scandalul între cei doi s-a iscat în timpul activității de consilieri municipali în Chișinău. În anul 2019, portalul Anticoruptie.md a documentat biografia lui Valeri Klimenco, politicianul românofob care i-a cedat lui Ilan Șor partidul și l-a ajutat să ajungă primar de Orhei. La acea vreme acesta candida pe poziția a șaptea în lista fostului partid Șor, în circumscripția nr. 49, Est.

Ceea ce l-a determinat pe Chirtoca să-l acțoneze în judecată pe Klimenco sunt declarațiile acestuia în cadrul unei ședințe a Consiliului municipal Chișinău, din iulie 2021.

Chirtoca a mers în instnță după ce a fost numit „mincinos” și că ar face lobby pentru unele proiecte.

Instanța l-a obligat pe Valeri Klimenco să dezmintă informația la o ședință CMC, cu participarea mass-media:

“Aduc scuze publice lui Vasili Chirtoca pentru răspîndirea unor informații mincinoase și denigrătoare la adresa acestuia. Recunosc, că afirmațiile și/sau informațiile privind integritatea sa, răspîndite de către Valerii Klimenco despre Vasili Chirtoca în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău din data de 15 iulie 2021 sunt mincinoase, denigratoare și lipsite de substrat factologic, lezînd onozrea, demnitatea și reputația profesională a lui Vasili Chirtoca.”