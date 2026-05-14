Zece persoane din Moldova, cercetate într-o schemă de vânzare a medicamentelor contrafăcute

Persoane din mai multe state europene, care sufereau de boli grave sau dificil de tratat, au devenit victime ale unei scheme internaționale de vânzare a medicamentelor și suplimentelor alimentare contrafăcute. În Republica Moldova, oamenii legii investighează zece persoane bănuite că făceau parte din rețea și contactau victimele sub identități false.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, schema avea un rulaj estimat la aproximativ 240 de milioane de euro și activa în mai multe țări europene.

Anchetatorii spun că suspecții telefonau persoanelor bolnave și se prezentau drept medici, farmaciști sau consultanți medicali. Aceștia recomandau diferite produse promovate ca tratamente rapide pentru afecțiuni grave, inclusiv cancer, diabet sau boli cardiovasculare.

Victimele proveneau din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia. Oamenii erau atrași prin reclame false distribuite pe sute de site-uri și rețele sociale, unde produsele erau prezentate drept soluții eficiente pentru probleme medicale severe.

În cadrul anchetei, autoritățile au desfășurat percheziții simultane în 15 state. În Republica Moldova au fost ridicate telefoane, calculatoare și alte dispozitive care conțin informații importante pentru investigarea cazului.

În dosar sunt cercetați opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, din diferite localități ale țării. Potrivit PCCOCS, persoanele vizate cooperează cu ancheta și sunt cercetate în stare de libertate.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de produsele promovate online drept „tratamente minune”. Oamenii sunt îndemnați să nu cumpere medicamente sau suplimente de pe site-uri necunoscute și să nu renunțe la tratamentele recomandate de medici în favoarea produselor promovate pe internet.