Accident feroviar pe tronsonul Ocnița–Vălcineț. Un automobil a ajuns pe calea ferată după încălcarea regulilor de circulație

Un accident feroviar s-a produs astăzi, în jurul orei 12:50, pe tronsonul Ocnița–Vălcineț, după ce un automobil a ajuns pe calea ferată cu încălcarea regulilor de circulație. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale victime.

Potrivit Căilor Ferate din Moldova, mecanicul trenului a observat automobilul aflat pe șine și a aplicat imediat frânarea de urgență. Cu toate acestea, impactul nu a mai putut fi evitat.

După producerea accidentului, la fața locului a fost solicitat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.

Reprezentanții CFM atrag atenția că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a opri complet. Din acest motiv, apariția neașteptată a unui obstacol pe șine poate duce la accidente grave.

Întreprinderea a făcut apel către șoferi și ceilalți participanți la trafic să respecte semnalizarea și regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru a preveni astfel de incidente.