Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare vor putea fi sancționați în Republica Moldova

De către

Șoferii care conduc automobile înmatriculate în alte state și încalcă regulile de circulație în Republica Moldova vor putea fi identificați și sancționați printr-un nou sistem internațional de schimb de informații. Parlamentul a aprobat inițiativa legislativă în lectura a doua, în ședința din 14 mai.

Noile prevederi stabilesc procedura prin care autoritățile vor putea constata încălcările, transmite notificări și aplica sancțiuni conducătorilor auto străini care comit abateri pe drumurile din Republica Moldova.

Potrivit autorităților, mecanismul va permite aplicarea acelorași reguli pentru toți participanții la trafic, indiferent de țara în care este înmatriculat automobilul.

Vicepreședintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Igor Chiriac, a declarat că proiectul este considerat o prioritate națională și face parte din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Conform proiectului, șoferii sancționați vor primi un aviz care va conține informații despre încălcarea comisă, valoarea amenzii, modalitatea de achitare și procedura prin care sancțiunea poate fi contestată.

De asemenea, persoanele amendate vor avea acces la un portal european dedicat încălcărilor rutiere, prin intermediul unui link sau al unui cod QR inclus în notificare.

Noua lege prevede și posibilitatea examinării unor cauze contravenționale la distanță, prin videoconferință.

Ministerul Afacerilor Interne a desemnat Inspectoratul Național de Securitate Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției drept punct național de contact pentru schimbul de informații cu alte state.

Inițiativa legislativă a fost susținută de 71 de deputați.