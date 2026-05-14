„Hora înfometaților”, lansată la Soroca în prezența autoarei Lilia Calancea / VIDEO

Astăzi, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca, iubitorii de carte au avut ocazia să participe la o întâlnire literară cu scriitoarea Lilia Calancea , organizată în cadrul Programului Național „Lectura Central”, ediția a IX-a. Activitatea, desfășurată sub genericul „Memorie, destin și rezistență prin cuvânt”, face parte din Campania Națională „Scriitorul la el acasă”, dedicată promovării patrimoniului literar național ca parte a patrimoniului european.

În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea volumului „Hora înfometaților”, moment care a adunat elevi, profesori, bibliotecari și cititori pasionați de literatură.

Pe parcursul întâlnirii, autoarea a vorbit despre experiențele care au inspirat creațiile sale, despre puterea cuvântului și importanța literaturii în păstrarea memoriei și identității culturale. Participanții au purtat un dialog deschis cu scriitoarea, adresând întrebări și descoperind detalii despre universul cărților sale.

Evenimentul a fost moderat de Viorica Gaja și s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă, dedicată promovării lecturii și dialogului cultural.