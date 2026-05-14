Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca pe primul loc la campionatul de volei

Echipa de volei a Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca a obținut locul I la Campionatul raionului Soroca la volei pentru băieți, destinat liceelor și colegiilor, ediția 2026.

Campionatul a reunit opt echipe, iar tinerii de la colegiu au reușit să se evidențieze prin disciplină, ambiție și spirit de echipă. Pe parcursul întrecerii, aceștia au obținut victorii în toate meciurile disputate, fără să înregistreze vreo înfrângere.

Din echipa câștigătoare au făcut parte elevii Dima Dumitru, Celac Liviu, Curoșu Damian, Topală Denis, Furdui Nicolai, Sîrghi Dionisie, Coțaga Siverian și Fornea Bogdan.

Tinerii au fost coordonați de profesorul de educație fizică Veaceslav Fiodorciuc, care i-a susținut și pregătit pe parcursul competiției.

Rezultatul obținut confirmă implicarea elevilor în activitățile sportive și importanța muncii în echipă.

Campionatul raional de volei este organizat anual și are scopul de a promova sportul și spiritul competitiv în rândul tinerilor. Pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu”, această victorie reprezintă nu doar o medalie, ci și o confirmare a faptului că munca în echipă și disciplina pot aduce rezultate frumoase.