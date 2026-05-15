Fermierii, lăsați fără bani. Agricultura primește doar 6% din creditele acordate economiei

Accesul fermierilor la credite rămâne extrem de redus, în condițiile în care agricultura primește doar aproximativ 6% din totalul împrumuturilor acordate în economie, susține deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.

Potrivit parlamentarului, din cele peste 100 de miliarde de lei acordate sub formă de credite în economie, doar o mică parte ajunge în agricultură, ceea ce reflectă o problemă structurală de subfinanțare a sectorului.

Ivanov afirmă că băncile consideră agricultura un domeniu cu risc ridicat, din cauza secetei, calamităților naturale, instabilității veniturilor și lipsei unor mecanisme eficiente de garantare a împrumuturilor.

„Moratoriul a fost o soluție bună pe moment, dar nu a venit la pachet cu un instrument financiar care să asigure continuitatea”, a declarat Serghei Ivanov la AgroTV Moldova.

Deputatul susține că actualele programe de creditare sunt accesibile în special fermierilor mari și celor considerați „bancabili”, în timp ce producătorii mici sau cei aflați în dificultate rămân practic excluși din sistemul financiar.

„Băncile preferă să acorde credite unui om de afaceri care astăzi cumpără o tonă de grâu și o vinde mâine, decât să finanțeze producătorul pe care îl consideră riscant”, a afirmat Ivanov.

Parlamentarul avertizează că problemele din agricultură pot avea efecte asupra întregii economii și critică abordarea autorităților față de falimentele din sector.

„Agricultura este acea rotiță din motorul economiei, care, odată oprită, blochează întregul sistem”, a declarat deputatul.