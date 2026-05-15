ADMA sprijină modernizarea agriculturii din Republica Moldova prin finanțare pentru echipamente digitale

Republica Moldova continuă procesul de modernizare a sectorului agricol prin programe de finanțare adaptate nevoilor fermierilor. În acest context, ADMA oferă sprijin producătorilor agricoli prin inițiative menite să crească eficiența și competitivitatea exploatațiilor agricole.

Un exemplu recent este Gospodăria Țărănească „Jemna Victor Sergiu” din satul Cuhureștii de Sus, raionul Florești, care a beneficiat de finanțare în cadrul Programului DIGITECH-PAC. Cu ajutorul acestuia, ferma a reușit achiziționarea unui sistem automat de ghidare pentru tractoare — o tehnologie modernă ce contribuie la optimizarea lucrărilor agricole, reducerea consumului de resurse și creșterea preciziei în activitățile de câmp.

Echipamentul a fost livrat de compania SRL WT Agroprofil, partener implicat în furnizarea de soluții tehnice pentru sectorul agricol.

Programul se desfășoară în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Ambasada Japoniei în Republica Moldova, care susțin implementarea unor soluții financiare accesibile pentru agricultori și promovarea dezvoltării durabile în domeniul agricol.

Prin astfel de inițiative, ADMA își consolidează rolul de partener strategic pentru fermierii din țară, contribuind la digitalizarea și eficientizarea agriculturii moldovenești.