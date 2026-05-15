Descoperire importantă în medicină: oamenii de știință spun că au găsit un mecanism complet nou care ar putea schimba tratamentul diabetului

Mai exact, oamenii de știință au descoperit că ubiquitina, o proteină cunoscută în principal pentru rolul său în eliminarea proteinelor deteriorate din celule, poate interacționa direct cu glicogenul și îl poate regla. Este pentru prima dată când cercetătorii demonstrează un astfel de proces la oameni.

Descoperirea este considerată extrem de importantă deoarece excesul de glicogen este asociat nu doar cu diabetul, ci și cu obezitatea, bolile hepatice, afecțiunile cardiovasculare și anumite boli genetice rare pentru care încă nu există tratamente eficiente.

Ce au descoperit cercetătorii și de ce spun că biologia trebuie rescrisă

În mod normal, după ce consumăm zahăr, organismul transformă surplusul în glicogen, care este depozitat în principal în ficat și mușchi pentru a fi folosit ulterior ca sursă de energie.

Până acum, cercetătorii credeau că mecanismele prin care corpul controlează glicogenul sunt complet înțelese. Noul studiu sugerează însă că există o a doua cale biologică prin care organismul poate regla direct aceste rezerve de zahăr.

Profesorul David Komander, unul dintre coordonatorii cercetării, spune că descoperirea este atât de importantă încât manualele de biologie ar putea necesita actualizări.

Cercetătorii au observat că ubiquitina nu se atașează doar proteinelor, așa cum se știa până acum, ci poate „marca” inclusiv molecule de zahăr precum glicogenul. În experimentele realizate pe celule umane și modele animale, acest proces părea să influențeze direct descompunerea glicogenului.

Mai interesant este că, atunci când nivelul acestor „etichete” de ubiquitină creștea, cantitatea de glicogen din celule scădea. Practic, oamenii de știință cred că au identificat un mecanism prin care corpul poate elimina mai eficient excesul de zahăr stocat.