Descoperire importantă în medicină: oamenii de știință spun că au găsit un mecanism complet nou care ar putea schimba tratamentul diabetului

Cercetătorii de la Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research au făcut o descoperire care ar putea rescrie manualele de biologie și, în timp, schimba modul în care sunt tratate diabetul și alte boli asociate cu acumularea excesivă de zahăr în organism.
Studiul, publicat în prestigioasa revistă Nature, arată că organismul ar avea o metodă complet necunoscută până acum de a controla glicogenul, forma sub care corpul stochează zahărul, scrie SciTechDaily.
Mai exact, oamenii de știință au descoperit că ubiquitina, o proteină cunoscută în principal pentru rolul său în eliminarea proteinelor deteriorate din celule, poate interacționa direct cu glicogenul și îl poate regla. Este pentru prima dată când cercetătorii demonstrează un astfel de proces la oameni.
Descoperirea este considerată extrem de importantă deoarece excesul de glicogen este asociat nu doar cu diabetul, ci și cu obezitatea, bolile hepatice, afecțiunile cardiovasculare și anumite boli genetice rare pentru care încă nu există tratamente eficiente.
Ce au descoperit cercetătorii și de ce spun că biologia trebuie rescrisă
În mod normal, după ce consumăm zahăr, organismul transformă surplusul în glicogen, care este depozitat în principal în ficat și mușchi pentru a fi folosit ulterior ca sursă de energie.
Până acum, cercetătorii credeau că mecanismele prin care corpul controlează glicogenul sunt complet înțelese. Noul studiu sugerează însă că există o a doua cale biologică prin care organismul poate regla direct aceste rezerve de zahăr.
Profesorul David Komander, unul dintre coordonatorii cercetării, spune că descoperirea este atât de importantă încât manualele de biologie ar putea necesita actualizări.
Cercetătorii au observat că ubiquitina nu se atașează doar proteinelor, așa cum se știa până acum, ci poate „marca” inclusiv molecule de zahăr precum glicogenul. În experimentele realizate pe celule umane și modele animale, acest proces părea să influențeze direct descompunerea glicogenului.
Mai interesant este că, atunci când nivelul acestor „etichete” de ubiquitină creștea, cantitatea de glicogen din celule scădea. Practic, oamenii de știință cred că au identificat un mecanism prin care corpul poate elimina mai eficient excesul de zahăr stocat.
Descoperirea ar putea deschide drumul unor tratamente complet noi pentru diabet și obezitate
Cercetarea este importantă deoarece majoritatea medicamentelor moderne pentru controlul glicemiei, inclusiv tratamente populare precum Ozempic, acționează indirect asupra metabolismului prin hormoni și reglarea apetitului.
Noua descoperire sugerează că, în viitor, ar putea exista terapii care să țintească direct glicogenul acumulat în organism, adică una dintre cauzele principale ale multor boli metabolice.
Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa a dezvoltat o tehnologie nouă numită NoPro-clipping, capabilă să detecteze interacțiuni biologice care până acum erau practic invizibile pentru cercetători.
Cu ajutorul acestei metode, oamenii de știință au observat inclusiv alte procese biologice necunoscute anterior, ceea ce sugerează că ubiquitina ar putea avea un rol mult mai complex în organism decât se credea.
În cadrul experimentelor, cercetătorii au analizat și ficatul șoarecilor în perioade de hrănire și post. Atunci când animalele intrau în faza de consum energetic și nivelul glicogenului scădea, cantitatea de ubiquitină atașată zahărului creștea semnificativ.
Rezultatele sugerează că acest mecanism ar putea funcționa ca un sistem biologic de control al rezervelor de energie.
Deocamdată, cercetarea se află într-o fază timpurie, iar descoperirea trebuie confirmată prin studii suplimentare pe oameni. Totuși, cercetătorii spun că discuțiile privind dezvoltarea unor posibile tratamente bazate pe această tehnologie au început deja.
Dacă viitoarele teste vor confirma rezultatele, descoperirea ar putea deschide o direcție complet nouă în lupta împotriva diabetului și a bolilor cauzate de excesul de zahăr acumulat în organism.