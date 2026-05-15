Dolarul și Euro se scumpesc. Curs valutar oficial, 15 mai

Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei.
În perioada 15-17 mai, valutele internaționale vor avea următoarele cotații:
- Euro: 20.1485 lei, mai scump cu 0,03 lei;
- Dolarul american: 17.2084 lei, mai scump cu 0,04 lei;
- Leul românesc: 3.8708 lei;
- Hrivna ucraineană: 0.3915 leii;
- Rubla rusească: 0.2349 lei;
BNM nu poartă nicio obligaţiune să execute tranzacţiile bancare în valuta străină folosind aceste rate de schimb. Ratele oficiale de schimb sunt stabilite şi folosite numai pentru evidenţa contabilă.