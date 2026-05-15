Focar de infecție pe un vas de croazieră în Franța. Peste 1.700 de persoane au fost plasate în carantină

Peste 1.700 de persoane aflate la bordul unui vas de croazieră ancorat în Franța au fost plasate în carantină, după apariția unui focar de infecție intestinală care a afectat zeci de pasageri și a dus la moartea unui bărbat de 90 de ani.

Autoritățile franceze și agenția regională de sănătate au anunțat că aproximativ 50 dintre pasagerii navei Ambition, operată de compania Ambassador Cruise Line, au început să prezinte simptome precum vărsături și diaree, specifice unei infecții acute intestinale.

La bordul navei se află în total 1.747 de persoane, inclusiv membri ai echipajului. Cei care prezintă simptome au fost izolați în cabine și sunt monitorizați de echipa medicală a vasului.

Potrivit autorităților, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul pasagerilor din Marea Britanie și Irlanda. Specialiștii investighează în prezent dacă este vorba despre un focar de norovirus, una dintre cele mai contagioase infecții digestive întâlnite frecvent pe vasele de croazieră. Este analizată și posibilitatea unei intoxicații alimentare.

Norovirusul se transmite foarte ușor în spațiile aglomerate și poate provoca simptome severe, în special în cazul persoanelor în vârstă sau al celor cu probleme cronice de sănătate.

Nava Ambition a sosit în portul Bordeaux pe 12 mai, după un itinerar care a inclus opriri în Insulele Shetland, Belfast, Liverpool și Brest. După oprirea din Franța, vasul ar urma să continue călătoria spre Ferrol, în Spania, înainte de revenirea programată în Liverpool pe 22 mai.

Autoritățile franceze au precizat că, deocamdată, nu există indicii care să lege acest focar de alte cazuri recente de infecții apărute pe alte nave de croazieră.