Pentru o zi, toate drumurile Basarabiei europene duc la Soroca

Tableta de vineri

După ce pe data de 9 mai, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost sărbătorită, cu mare fast și cu prezența a mii de oameni Ziua Europei a venit rândul ca și municipiul Soroca să-și deschidă larg ușile și sufletele pentru a fi, pentru câteva ore, un veritabil centru de celebrare a valorilor europene și de reafirmare a rolului acestora pentru bunăstarea și siguranța cetățenilor.

Astfel, Uniunea Europeană va fi omagiată mâine, 16 mai, pe malul bătrânului Nistru. printr-o serie amplă de evenimente culturale, educative și interactive, organizate de Delegația Uniunii Europene și statele membre, sub genericul „Europa ești TU: Pace. Libertate. Creștere”. Nu cunosc criteriile, în conformitate cu care anume municipiul Soroca a fost ales, alături de Chișinău, să fie unul din cei doi epicentri ai sărbătoririi Zilei Europei din acest an, dar organizatorii nu au dat greș, dat fiind faptul că la Soroca există un veritabil curent pro-european și pro-unionist, iar evenimentul care a avut loc puțină vreme în urmă, în Cetatea Soroca (Forumul unionist), „justifică” alegerea făcută. În acest context, sorocenii și oaspeții urbei, ca niște adevărați norocoși, vor putea descoperi statele membre ale Uniunii Europene, cultura și tradițiile acestora, dar și proiectele implementate cu sprijinul UE pentru dezvoltarea locală, vor avea posibilitatea să savureze din vastul program de activități care include jocuri, concursuri, activități interactive și momente artistice inspirate din tradițiile europene, dar și vor avea acces la preparate din bucătăria europeană, ateliere de meșteșugărit și activități culturale pentru copii, tineri și adulți. Evenimentul se va încheia cu un concert la care vor evolua Gabriel Nebunu, formația Akord și Carla’s Dreams.

Ediția din acest an a Zilei Europei va fi primul eveniment de anvergură în mandatul noului ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, care, în acest context, a menționat că „…Este o onoare să celebrez pentru prima dată Ziua Europei în Republica Moldova, o țară care impresionează prin frumusețea sa, prin bogăția culturii și tradițiilor sale, prin potențialul său de creștere și, mai ales, prin oamenii săi extraordinari. Republica Moldova traversează un moment istoric pe calea sa către Uniunea Europeană – un proces profund de transformare, menit să aducă beneficii concrete cetățenilor: investiții, locuri de muncă mai bune și mai multe oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică – pentru pace, pentru libertate, pentru creștere”.

Celor care au știut, dar au uitat și celor car nu au știut le reamintesc/spun că, Ziua Europei a fost oficializată în 1985, când liderii comunitari, reuniți la Milano, au decis să instituie ziua de 9 mai ca „Ziua Europei” pentru a celebra unitatea și pacea pe continent, dar își are originile în anul 1950, când ministrul francez de externe, Robert Schuman, a citit o declarație prin care propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub o înaltă autoritate comună, pentru a preveni un alt război în Europa. Această zi simbolizează solidaritatea, pacea și speranța comună a statelor europene.

Apropo, despre solidaritate și acțiuni comune. Făcând cunoștință cu programul de activități a Consiliului raional Soroca pentru această săptămână am aflat, cu o oarecare doză de stupefacție, că și această structură își organizează propria Zi a Europei, pe data de 14 mai. Adică, prin osânda unui ditamai Comitet organizatoric ieri urma să aibă loc la Palatul de cultură din Soroca „un Program artistic și expoziții a instituțiilor de învățământ prin reprezentarea țărilor Uniunii Europene”. Ași fi dorit, bineînțeles, să aflu de ce autoritățile raionale și-au organizat propria sărbătoare, dar nu au pus umărul la organizarea sărbătorii comune, însă nu am putut face acest lucru pe motiv că Consiliul raional este supărat, nu colaborează cu redacția noastră și, implicit, nu are nevoie să-și dea darea de seamă în fața cuiva, darămite în fața unora care nu dansează cum acesta le cântă. La o adică, nimic rău nu s-a întâmplat, vorba românului – două bătăi strică, dar două sărbători nu sunt în plus niciodată…

Până la urmă, matrapazlâcurile la care recurg unele autorități certate cu bunul simț și fățarnice până în măduva oaselor nu costă nici o ceapă degerată. Contează mesajul adresat nouă, în calitate de viitori membri ai Uniunii Europene, de către președintele Consiliului European, António Costa: „De Ziua Europei, celebrăm proiectul nostru european comun, momentul în care membrii fondatori au ales unitatea în locul diviziunii și cooperarea în locul conflictului. Ei au decis să construiască un viitor al păcii, al libertății, al prosperității pe ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Noi credem că viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană. Să depunem multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate… Alegerile din Republica Moldova, care au avut loc în luna septembrie 2025, au reprezentat „un vot clar în favoarea aderării la Uniunea Europeană… Așteptăm cu interes să facem următorii pași în procesul de aderare cât mai curând posibil. Împreună, vom construi un viitor european comun. Trăiască Europa!”.

TRĂIASCĂ EUROPA! ȘI PUNCTUM!