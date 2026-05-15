Dormi prost? Semnalul de alarmă ignorat de milioane de oameni și explicat de un medic pneumolog

Sforăitul nu e întotdeauna „inofensiv”

Mulți români ignoră sforăitul, considerându-l normal. În realitate, poate fi un semn de apnee de somn, care este o afecțiune serioasă. „Apneea de somn este caracterizată prin opriri repetate ale respirației în timpul somnului, ceea ce duce la scăderea oxigenului și la un somn fragmentat”, explică medicul.

Problema este că simptomele nu sunt întotdeauna evidente pentru pacient. Sforăitul poate fi benign atunci când nu este asociat cu alte simptome. Însă devine un semnal de alarmă dacă este puternic, constant și însoțit de pauze respiratorii sau senzație de sufocare.

Semnele care ar trebui să te trimită la medic:

sforăit puternic și constant

pauze în respirație observate de partener

senzație de sufocare în timpul nopții

somnolență excesivă ziua

dureri de cap dimineața

De ce nu mai dormim bine

Nu există o singură cauză, ci o combinație de factori moderni și medicali. „Stresul, anxietatea, programul neregulat și stilul de viață joacă un rol esențial”, spune medicul. „Pe scurt, creierul rămâne în alertă, ceea ce face dificilă adormirea sau menținerea somnului,” explică pneumologul.

Printre cei mai importanți factori se numără utilizarea telefonului înainte de culcare, consumul de cafea sau alcool seara, lipsa mișcării, obezitatea, bolile cronice sau programul de somn neregulat.

Un studiu publicat în PNAS arată că lumina albastră emisă de ecrane întârzie producția de melatonină, hormonul somnului. În plus, anumite categorii sunt mai expuse: persoanele în vârstă, cele cu exces de greutate, pacienții cu boli cronice sau tulburări de anxietate și depresie. Există și o componentă genetică, care poate crește vulnerabilitatea, fără a determina însă obligatoriu apariția bolii.

Stilul de viață, un factor decisiv

Stilul de viață influențează direct calitatea somnului și este unul dintre puținii factori care pot fi controlați.

Utilizarea ecranelor înainte de culcare, consumul de cafeină sau alcool și sedentarismul sunt asociate cu un somn mai superficial și fragmentat. În schimb, activitatea fizică regulată și un program constant de somn pot îmbunătăți semnificativ odihna.