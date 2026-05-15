Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 15 mai

Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 30,83 de lei per litru. Motorina se reduce cu 0,20 lei până la prețul de 29,31 de lei per litru, potrivit ANRE.

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele:

  • PL – valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;
  • CV – rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul SUA pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;
  • MC – marja comercială specifică;
  • AC – cota accizelor, aplicate în conformitate cu Codul Fiscal, pentru 14 zile anterioare;
  • TVA – cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

