Cum a apărut primul telefon mobil din lume. Ziua în care un prototip cât o cărămidă a făcut istorie pe un trotuar din New York

Ambii au depus în aceeași zi documente pentru brevetarea telefonului la Oficiul american pentru brevete. Totuși, Bell a fost cel care a obținut recunoașterea oficială, în urma unui proces care i-a dat câștig de cauză.

Avea deja un prototip funcțional și putea demonstra că lucra de ani buni la această invenție. Disputa nu s-a oprit aici – timp de aproape două decenii, Bell a fost implicat în numeroase procese, dar a reușit să își păstreze statutul de inventator al telefonului.

Această invenție a deschis drumul către o nouă eră a comunicării. De la acel moment, oamenii au putut vorbi la distanță, fără a mai depinde de mesaje scrise sau coduri telegrafice. Totuși, mobilitatea era încă un vis îndepărtat.

Primii pași către telefonia mobilă

Au trecut aproape 100 de ani până când ideea de telefon mobil a început să prindă contur. În anii ’40, cercetătorii de la Bell Laboratories au dezvoltat concepte care aveau să stea la baza telefoniei celulare.

În 1947, au fost puse bazele unui sistem care permitea comunicarea fără fir pe zone împărțite în celule – un principiu folosit și astăzi.

În acea perioadă existau deja dispozitive de comunicare mobile, însă erau departe de ceea ce numim astăzi telefoane mobile. Acestea erau montate în mașini de poliție, ambulanțe sau taxiuri și permiteau doar apeluri limitate.

Nu puteau fi conectate la rețelele clasice și funcționau pe o singură linie. Cu toate acestea, aceste sisteme au reprezentat primul pas important către dezvoltarea telefonului mobil portabil.