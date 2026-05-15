România și Ucraina, calificate în finala Eurovision 2026 de la Viena

Romania și Ukraine s-au calificat în marea finală a Eurovision Song Contest 2026, după cea de-a doua semifinală desfășurată joi seară la Vienna.

Alături de cele două țări, în finala programată pentru 16 mai au mai ajuns Bulgaria, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a impresionat publicul cu piesa „Choke Me”, într-un show energic ce a combinat elemente rock, efecte vizuale dinamice și un joc spectaculos de lumini. Prestația artistei a fost răsplătită cu aplauze și urale puternice din partea publicului din arenă.

Pe scena de la Viena a evoluat și reprezentanta Ucrainei, Leléka, care a interpretat piesa „Ridnym”, inspirată din tradițiile și identitatea culturală ucraineană. Atmosfera creată de artistă a fost apreciată de spectatori, Ucraina fiind considerată una dintre favoritele competiției.

Totodată, Republic of Moldova și-a asigurat deja locul în finală după prima semifinală, prin prestația lui Satoshi cu piesa „Viva, Moldova!”.

În marea finală vor evolua și reprezentanții Austriei, Franței și Regatului Unit, calificați direct în concurs.

Organizatorii au anunțat că, în acest an, fiecare telespectator va putea acorda maximum 10 voturi pentru fiecare metodă de plată, o măsură introdusă pentru a evita concentrarea excesivă a voturilor către un singur concurent.


