„Familia – locul unde se odihnește sufletul” / GALERIE FOTO

Cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual la 15 mai, Filiala pentru copii „Steliana Grama” împreună cu grupul „Украинцы в Сороках”, au organizat activitatea cu genericul „Familia – locul unde sufletul se odihnește”, dedicată valorilor familiale și importanței relațiilor dintre cei dragi.

Evenimentul a reunit participanți de diferite vârste, care au avut parte de momente recreative și educative, descoperind lucruri interesante despre familie, tradiții și obiceiuri din diferite colțuri ale lumii, dar și curiozități legate de Ziua Familiei.

În cadrul activității, participanții au discutat despre secretul unei familii puternice și durabile, evidențiind valori precum iubirea, respectul, încrederea și sprijinul reciproc. Totodată, cei prezenți au vizionat filme video tematice și au susținut recitaluri de poezii dedicate familiei.

Un moment aparte l-a constituit lucrarea practică „Curcubeul familiei”, unde participanții au scris pe culorile curcubeului valorile pe care le consideră esențiale pentru armonia în familie.

Activitatea s-a încheiat simbolic prin prezentarea unei „rețete-poveste” pentru menținerea unei familii puternice și unite, mesajul principal al evenimentului fiind acela că familia rămâne locul unde fiecare om găsește dragoste, liniște și sprijin sufletesc.

1 de 15