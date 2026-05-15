Tragedie în Italia: un moldovean a murit după ce și-ar fi dat foc la locuință în urma unui conflict cu soția

Tragedia s-a produs în jurul orei 9:15 de marți, 12 mai 2026, într-un apartament aflat la primul etaj al unei clădiri de pe Via Sartori.

Anchetatorii și pompierii au stabilit, în primele verificări, că bărbatul ar fi împrăștiat benzină în locuință și pe propriile haine, apoi ar fi deschis gazul de la aragaz și ar fi provocat incendiul. Soția lui plecase cu puțin timp înainte pentru a o duce la școală pe fiica lor minoră.

Din primele elemente ale anchetei reiese că bărbatul ar fi vrut ca femeia să se întoarcă acasă înainte de izbucnirea focului. În perioada în care aceasta era plecată, el ar fi sunat-o insistent, cerându-i să revină cât mai repede.

Vecinii au simțit rapid mirosul puternic din clădire și au ieșit din apartamente. „Am simțit un miros îngrozitor de benzină și gaz, imposibil de suportat, așa că mi-am trezit imediat nepoata, care dormea în camera ei, și am ieșit. La fel au făcut toți ceilalți locatari ai blocului, unii dintre ei sunaseră deja la carabinieri și la pompieri”, a povestit Claudia, una dintre femeile care locuiesc în imobil.

O altă locatară a spus că ea a cerut intervenția pompierilor: „Eu am fost cea care a sunat la pompieri. Eram în bucătărie și simțeam o duhoare insuportabilă de gaz. M-am speriat, credeam că s-a spart vreo țeavă în bucătăria mea și că voi sări în aer. Așa că i-am sunat.”

Când soția bărbatului s-a întors, a urcat pe casa scării, dar mirosul de benzină și gaz a făcut-o să renunțe să intre în apartament. O prietenă a femeii, care locuiește în același bloc, a explicat:

„A simțit și ea acel miros foarte puternic de benzină și gaz în timp ce urca la primul etaj, unde se afla apartamentul ei, și a înțeles că era mai bine să nu intre. Așa că s-a dus să bată la ușa Manuelei, care locuiește în vila individuală din fața noastră, ca să-i ceară ajutor.”

Manuela, prietena la care femeia a fugit, a confirmat că familia se află acum într-o situație dramatică:

„A venit să bată la ușa mea, suntem foarte bune prietene. Acum ea este în spital, în stare de șoc. Cei doi copii ai ei, în schimb, sunt aici cu mine, în siguranță. Cel mare, când s-a întâmplat totul, era la muncă: era abia a doua lui zi în noua firmă. Cea mică era la școală. Îi voi găzdui eu cât timp vor avea nevoie, până când vor găsi o soluție mai bună.”

Înainte de explozie, bărbatul a ieșit pe terasă cuprins de flăcări. Locatarii aflați afară au auzit țipete puternice, iar carabinierii, ajunși între timp la fața locului, au încercat să-l convingă să sară pentru a-l salva.

„Ieșise pe terasă, complet învăluit de flăcări, strigând ca un nebun de durere. Carabinierii îi spuneau continuu să se arunce: ei l-ar fi salvat. El, în schimb, s-a întors și a intrat în casă. Câteva secunde mai târziu, apartamentul a explodat”, au relatat vecinii, rămași șocați de scenă.

Claudia a descris același moment: „Continuau să-i spună: «Aruncă-te, te prindem, te salvăm noi». Dar el, în loc să asculte ce îi spuneau, s-a întors în partea cealaltă și a intrat din nou în casă.”

Deflagrația a smuls ușa de la intrare, care a lovit ușa apartamentului de vizavi, iar geamurile s-au spart. Bubuitura s-ar fi auzit până la cinci kilometri distanță. Flăcările au ieșit pe ferestre, au ars obloanele și au înnegrit peretele exterior al clădirii.

Giada, o altă locatară, a spus că s-a temut pentru întreaga clădire: „Flăcările ieșeau pe ferestre, ardeau hainele întinse la soare pe terasă, balcoanele casei și peretele exterior al blocului.”