Ziua Familiei la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO

De către
OdN
-
0
106

Într-o atmosferă plină de emoție, căldură și bucurie, la Liceul Teoretic „Petru Rareș” a fost sărbătorită Ziua Familiei, un eveniment dedicat valorilor familiale, respectului și unității.

La activitate au participat elevii claselor a IX-a, care au pregătit momente artistice, mesaje emoționante și activități interactive ce au evidențiat importanța familiei în viața fiecăruia. Prin cântece, poezii și prezentări creative, elevii au transmis recunoștință și dragoste față de părinți și cei dragi.

Evenimentul a adus împreună profesori, elevi și părinți, consolidând spiritul de comunitate și promovând valorile care stau la baza unei familii unite: iubirea, sprijinul reciproc și înțelegerea.

Ziua Familiei a fost o adevărată sărbătoare a sufletului, lăsând în urmă amintiri frumoase și emoții sincere pentru toți participanții.


Articolul precedentȘase copii, multă grijă și iubire, povestea familiei Toma din Nimereuca / VIDEO
Articolul următorDe ce pare că timpul trece mai repede după 30 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre creier și rutină
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.