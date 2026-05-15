Ziua Familiei la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO

Într-o atmosferă plină de emoție, căldură și bucurie, la Liceul Teoretic „Petru Rareș” a fost sărbătorită Ziua Familiei, un eveniment dedicat valorilor familiale, respectului și unității.

La activitate au participat elevii claselor a IX-a, care au pregătit momente artistice, mesaje emoționante și activități interactive ce au evidențiat importanța familiei în viața fiecăruia. Prin cântece, poezii și prezentări creative, elevii au transmis recunoștință și dragoste față de părinți și cei dragi.

Evenimentul a adus împreună profesori, elevi și părinți, consolidând spiritul de comunitate și promovând valorile care stau la baza unei familii unite: iubirea, sprijinul reciproc și înțelegerea.

Ziua Familiei a fost o adevărată sărbătoare a sufletului, lăsând în urmă amintiri frumoase și emoții sincere pentru toți participanții.