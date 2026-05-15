ANSA a distrus 10 tone de mărar de import contaminate cu pesticide

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 10000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Penconazol și Clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.

Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și, ulterior, nimicită sub supravegherea strictă a Agenției.

Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori.

Depășirea limitei maxime admisibile a reziduurilor apare atunci când nu sunt respectate bunele practici agricole de către producători, și anume:

utilizarea în exces a produselor fitosanitare;

aplicarea unei doze prea mari de produse fitosanitare, care depășește doza maximă recomandată pe eticheta produsului;

nerespectarea termenului de așteptare până la recoltare – perioada dintre ultimul tratament cu un produs fitosanitar și recoltare este esențială pentru ca substanța activă să se descompună sau să fie metabolizată sub nivelul LMA. Termenul de așteptare variază, în dependență de tipul preparatului, conform Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Nerespectarea acestui termen contribuie direct la reziduuri excesive.

Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova.

Recomandăm tuturor importatorilor să se asigure că produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire la cerințele normative aplicabile în Republica Moldova.

ANSA își menține poziția fermă de a proteja consumatorii. Va fi aplicată toleranță zero la orice abatere de la lege. Toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită tuturor operatorilor economici să dea dovadă de maximă responsabilitate și să respecte cu strictețe legislația în vigoare.