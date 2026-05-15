De Ziua Familiei, sorocenii au beneficiat de verificări gratuite și sfaturi pentru sănătate / VIDEO

Ziua Internațională a Familiei și Ziua prevenirii hipertensiunii arteriale au fost marcate la Soroca printr-un eveniment dedicat sănătății și stilului de viață echilibrat. Activitatea s-a desfășurat în fața Centrului de Sănătate Soroca, în cadrul proiectului „Viața Sănătoasă”, implementat de Centrul de Sănătate Publică Soroca în colaborare cu Centrul de Sănătate Soroca.

Pe parcursul evenimentului, locuitorii municipiului au avut posibilitatea să își măsoare gratuit tensiunea arterială și să primească recomandări despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Specialiștii au vorbit despre importanța controalelor regulate, alimentația echilibrată și activitatea fizică.

Evenimentul a reunit familii, tineri și persoane în vârstă, care au participat la activități informative și discuții despre menținerea sănătății. Organizatorii au atras atenția asupra faptului că hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite afecțiuni, iar prevenția începe prin informare și grijă față de propria sănătate.

În cadrul activității, participanții au primit materiale informative și sfaturi practice pentru un mod de viață sănătos. Atmosfera a fost una prietenoasă, iar mesajul principal transmis de organizatori a fost că sănătatea familiei depinde de alegerile făcute zi de zi.