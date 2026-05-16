Femeia care a învins globul, ștearsă de propria țară

Cea mai titrată și dominantă sportivă din istoria României nu se numește Nadia Comăneci și nici Simona Halep, ci este o femeie al cărei nume a fost șters metodic din toate arhivele oficiale cu o cruzime birocratică înfiorătoare. Angelica Rozeanu a cucerit șase titluri mondiale consecutive la tenis de masă, o performanță planetară absolut halucinantă, dar a fost ștearsă complet din istoria națiunii sale dintr-un motiv de o abjecție pură. În timp ce globul pământesc se înclina fascinat în fața geniului ei sportiv incontestabil, mașinăria de propagandă a statului român a condamnat-o la o uitare definitivă, transformând o legendă vie a sportului mondial într-o fantomă interzisă. O nedreptate uriașă, un furt de identitate națională pe care îl perpetuăm din ignoranță și în zilele noastre.

Între anii o mie nouă sute cincizeci și o mie nouă sute cincizeci și șase, această femeie minionă, cu o privire tăioasă și reflexe de felină, a instaurat un regim de teroare sportivă la nivel global. Mesele de joc de la Budapesta, Viena, Bombay, București, Londra și Utrecht au fost martorele tăcute ale unei dominații absolute. Lovea mingea cu o inteligență diabolică, anticipând milimetric fiecare mișcare a adversarelor, pe care le demola psihologic înainte de a le învinge fizic pe tabelă. A adunat în palmaresul său incredibil nu mai puțin de șaptesprezece medalii mondiale de aur la simplu, dublu și pe echipe. Părea o forță a naturii pe care nicio altă națiune nu o putea opri, o mașinărie implacabilă care aducea onoare unei țări aflate în plină reconstrucție.

Însă, exact în momentul în care popularitatea ei atinsese cote stratosferice, regimul comunist de la București a început să își arate colții ascuțiți, declanșând un val de epurări tăcute, dar extrem de eficiente. Deși Angelica ridicase de atâtea ori drapelul tricolor deasupra celor mai mari capitale, forțând asistența internațională să asculte imnul românesc, originea ei evreiască a devenit brusc o problemă politică. Într-un val de antisemitism mascat sub directive secrete, statul i-a confiscat abuziv funcțiile sportive, a umilit-o public în ședințe interminabile și i-a interzis treptat accesul la competițiile internaționale. Gloria pe care o adusese țării sale nu a mai valorat absolut nimic în fața dosarului de cadre, pătat de ideologia momentului. Partidul avea nevoie de eroi cu un arbore genealogic considerat „sănătos” de noii dictatori.

Dezbrăcată complet de demnitate și marginalizată brutal în propria țară pe care o făcuse celebră, marea campioană a luat o decizie de o tristețe sfâșietoare. În anul o mie nouă sute șaizeci, după luni întregi de șicane inumane și presiuni psihologice din partea organelor de Securitate, a emigrat definitiv în Israel, sperând să găsească acolo respectul pe care patria sa i-l refuza. Răzbunarea sistemului comunist a fost fulgerătoare și tăioasă. Fuga ei a fost considerată un act de sfidare supremă. A fost imediat declarată trădătoare de țară, iar o întreagă armată de cenzori zeloși a primit ordinul ferm să îi șteargă orice urmă a existenței din conștiința publică.

Ceea ce a urmat a fost o capodoperă a mistificării istorice, un asasinat biografic orchestrat magistral de către statul totalitar împotriva propriei sale campioanelor. Numele Angelicăi Rozeanu a fost radiat de pe toate panourile de onoare, fotografiile ei au fost arse, iar cărțile de specialitate au fost rescrise pentru a elimina referințele la succesele ei. Generații întregi de tineri români au fost învățați tehnicile tenisului de masă fără să aibă habar că cea mai mare jucătoare a tuturor timpurilor triumfase chiar pe pământul lor. În timp ce Federația Internațională o introducea cu onoruri supreme în Hall of Fame-ul sportului mondial, acasă ea devenise o victimă a unui regim care voia să controleze cu forța amintirile oamenilor.

Detaliul absolut tulburător, o coincidență istorică șocantă ce subliniază perfect dimensiunea ireparabilă a acestei drame, este legat de un record global care rezistă implacabil și azi. Când a triumfat pentru ultima dată, nimeni nu bănuia că performanța ei va căpăta o greutate monumentală. Angelica Rozeanu a intrat în eternitate deținând un record mondial absolut: este ultima femeie din afara Asiei care a câștigat titlul mondial la simplu la tenis de masă. Au trecut mai bine de șapte decenii de când o româncă a reușit să blocheze dominația asiatică, un record pe care orice națiune l-ar preda în școli cu mândrie supremă. În schimb, statul nostru i-a șters numele, i-a aruncat amintirea la gunoi și a lăsat-o să moară în exil, ferm convinsă că patria a uitat-o definitiv. O legendă care a învins lumea, dar a fost ucisă de tăcerea alor săi.

