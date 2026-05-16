Tulburarea de somn care afectează aproape un miliard de oameni, dar este încă ignorată la controalele de rutină

Somnul este una dintre cele mai importante componente ale sănătății, dar rămâne surprinzător de des tratat ca un detaliu secundar la controalele medicale de rutină. În timp ce medicii întreabă frecvent despre alimentație, mișcare, stres sau stare emoțională, întrebările despre calitatea somnului sunt adesea absente, deși problemele din timpul nopții pot avea efecte serioase asupra întregului organism.
Una dintre cele mai frecvente și subdiagnosticate tulburări este apneea obstructivă în somn, o afecțiune în care respirația este blocată parțial sau complet, în episoade repetate, pe durata somnului. Estimările citate în literatura medicală indică faptul că aproape un miliard de adulți cu vârste între 30 și 69 de ani ar putea fi afectați la nivel global, ceea ce transformă această problemă într-una mult mai răspândită decât pare la prima vedere, scrie ScienceAlert.
Nu este doar despre sforăit sau oboseală
Apneea în somn este asociată adesea cu sforăitul, dar sforăitul nu spune toată povestea. Unele persoane sforăie fără să aibă apnee, în timp ce altele pot avea episoade repetate de oprire a respirației fără să își dea seama. De multe ori, cel care observă primul problema este partenerul de somn, nu pacientul, pentru că persoana afectată nu își amintește dimineața că s-a trezit scurt sau că a avut pauze de respirație.
În timpul acestor episoade, nivelul de oxigen din sânge poate scădea, iar organismul reacționează prin creșteri de puls și tensiune arterială. Pe termen lung, apneea netratată este asociată cu riscuri cardiovasculare importante, inclusiv hipertensiune, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral. Mai mult, studiile au legat această tulburare și de un risc crescut pentru declin cognitiv și boli neurodegenerative.
Problema este că simptomele pot părea banale sau pot fi puse pe seama unui stil de viață aglomerat. Somnolența din timpul zilei, durerile de cap dimineața, trezirile dese, urinarea frecventă în timpul nopții, senzația de sufocare, insomnia sau iritabilitatea pot fi semne ignorate ani la rând. Tocmai de aceea, apneea în somn ajunge deseori să fie diagnosticată târziu.
Nu toți pacienții se încadrează în imaginea clasică a bărbatului mai în vârstă și supraponderal. Femeile, de exemplu, pot avea simptome mai puțin evidente, precum insomnie, oboseală persistentă, dureri de cap sau simptome depresive, ceea ce face ca afecțiunea să fie confundată cu stresul, schimbările hormonale sau alte probleme de sănătate.
De ce rămâne atât de des nediagnosticată
Un motiv important este faptul că somnul nu este întrebat suficient de des la consultațiile obișnuite. Dacă pacientul nu aduce subiectul în discuție, iar medicul nu întreabă, semnele pot rămâne în afara conversației. În plus, mulți oameni se obișnuiesc cu oboseala și ajung să creadă că este normal să se trezească epuizați sau să aibă nevoie constantă de cafea pentru a funcționa.
Mai există și problema accesului inegal la diagnostic și tratament. Testele de somn pot fi făcute în clinici specializate, dar astăzi există și variante de monitorizare la domiciliu pentru anumite cazuri. Chiar și așa, nu toți pacienții ajung să fie trimiși către un specialist. Cercetările au arătat că simplul fapt de a întreba medicul despre apneea în somn poate crește considerabil șansa de a primi o trimitere pentru evaluare.
Diagnosticul este important pentru că tratamentele există. Terapia standard rămâne CPAP, un aparat care menține căile respiratorii deschise printr-un flux constant de aer. Pentru unii pacienți, acest tratament schimbă radical calitatea vieții, dar alții îl tolerează greu din cauza măștii, a zgomotului sau a disconfortului.
În ultimii ani, opțiunile s-au diversificat. Există dispozitive orale care repoziționează mandibula, terapii poziționale pentru cei care au episoade mai ales când dorm pe spate, exerciții pentru musculatura limbii și gâtului, dar și dispozitive implantabile de stimulare nervoasă în anumite cazuri. În decembrie 2024, autoritățile americane au aprobat tirzepatida, sub numele comercial Zepbound, pentru adulți cu obezitate și apnee obstructivă în somn moderată până la severă, în combinație cu dietă hipocalorică și activitate fizică.
Semnele pe care nu ar trebui să le treci cu vederea
Apneea în somn nu trebuie tratată ca o simplă neplăcere nocturnă. Dacă te trezești obosit, ai dureri de cap dimineața, sforăi puternic, te trezești cu senzația că nu ai aer, adormi ușor ziua sau ai episoade frecvente de insomnie, merită să aduci subiectul în discuție cu medicul. Nu este nevoie să ai toate simptomele pentru ca problema să fie reală.
Important este să nu presupui automat că oboseala vine doar din stres sau din lipsă de timp. Somnul fragmentat, oxigenarea slabă și trezirile repetate pot afecta memoria, concentrarea, dispoziția și sănătatea inimii. Cu cât apneea este identificată mai devreme, cu atât cresc șansele ca tratamentul potrivit să reducă riscurile pe termen lung.
Discuția cu medicul este primul pas. Spune concret ce se întâmplă noaptea și ziua: dacă sforăi, dacă te trezești des, dacă ai somn agitat, dacă partenerul a observat pauze de respirație sau dacă ai somnolență în momente nepotrivite. Un diagnostic corect nu se pune dintr-un articol și nici dintr-un chestionar rapid, dar întrebarea potrivită poate deschide drumul către investigații.
Apneea în somn este încă prea des invizibilă, deși afectează milioane de vieți în fiecare zi. Nu este doar o problemă de noapte și nu este doar despre sforăit. Este o afecțiune care poate influența inima, creierul, energia zilnică și calitatea vieții, iar ignorarea ei poate costa mult mai mult decât o noapte pierdută.