Tulburarea de somn care afectează aproape un miliard de oameni, dar este încă ignorată la controalele de rutină

Nu este doar despre sforăit sau oboseală

Apneea în somn este asociată adesea cu sforăitul, dar sforăitul nu spune toată povestea. Unele persoane sforăie fără să aibă apnee, în timp ce altele pot avea episoade repetate de oprire a respirației fără să își dea seama. De multe ori, cel care observă primul problema este partenerul de somn, nu pacientul, pentru că persoana afectată nu își amintește dimineața că s-a trezit scurt sau că a avut pauze de respirație.

În timpul acestor episoade, nivelul de oxigen din sânge poate scădea, iar organismul reacționează prin creșteri de puls și tensiune arterială. Pe termen lung, apneea netratată este asociată cu riscuri cardiovasculare importante, inclusiv hipertensiune, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral. Mai mult, studiile au legat această tulburare și de un risc crescut pentru declin cognitiv și boli neurodegenerative.

Problema este că simptomele pot părea banale sau pot fi puse pe seama unui stil de viață aglomerat. Somnolența din timpul zilei, durerile de cap dimineața, trezirile dese, urinarea frecventă în timpul nopții, senzația de sufocare, insomnia sau iritabilitatea pot fi semne ignorate ani la rând. Tocmai de aceea, apneea în somn ajunge deseori să fie diagnosticată târziu.

Nu toți pacienții se încadrează în imaginea clasică a bărbatului mai în vârstă și supraponderal. Femeile, de exemplu, pot avea simptome mai puțin evidente, precum insomnie, oboseală persistentă, dureri de cap sau simptome depresive, ceea ce face ca afecțiunea să fie confundată cu stresul, schimbările hormonale sau alte probleme de sănătate.

De ce rămâne atât de des nediagnosticată

Un motiv important este faptul că somnul nu este întrebat suficient de des la consultațiile obișnuite. Dacă pacientul nu aduce subiectul în discuție, iar medicul nu întreabă, semnele pot rămâne în afara conversației. În plus, mulți oameni se obișnuiesc cu oboseala și ajung să creadă că este normal să se trezească epuizați sau să aibă nevoie constantă de cafea pentru a funcționa.

Mai există și problema accesului inegal la diagnostic și tratament. Testele de somn pot fi făcute în clinici specializate, dar astăzi există și variante de monitorizare la domiciliu pentru anumite cazuri. Chiar și așa, nu toți pacienții ajung să fie trimiși către un specialist. Cercetările au arătat că simplul fapt de a întreba medicul despre apneea în somn poate crește considerabil șansa de a primi o trimitere pentru evaluare.

Diagnosticul este important pentru că tratamentele există. Terapia standard rămâne CPAP, un aparat care menține căile respiratorii deschise printr-un flux constant de aer. Pentru unii pacienți, acest tratament schimbă radical calitatea vieții, dar alții îl tolerează greu din cauza măștii, a zgomotului sau a disconfortului.