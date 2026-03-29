O tânără din Spania a câștigat în instanță dreptul … de a muri

Cazul Noeliei Castillo, o tânără de 25 de ani din Barcelona, continuă să stârnească emoție și dezbateri intense la nivel internațional. După mai bine de doi ani de lupte în instanță, aceasta urmează să fie eutanasiată pe 26 martie 2026, în urma unei decizii definitive a autorităților judiciare.

Solicitarea sa a fost făcută după ce, în 2024, a fost diagnosticată cu paraplegie ireversibilă, o afecțiune care presupune paralizia părții inferioare a corpului. Decizia tinerei vine în urma unui parcurs extrem de dificil, marcat de traume și suferință fizică și psihică. Cazul a devenit rapid unul simbolic, generând un amplu dialog despre dreptul la moarte asistată în Spania și despre limitele intervenției familiei în astfel de decizii personale.

Episodul care i-a schimbat viața Noeliei

În 2022, Noelia Castillo a fost victima unei agresiuni sexuale multiple, un eveniment care i-a marcat profund viața. La scurt timp după acest episod, pe 4 octombrie 2022, tânăra s-a aruncat de la etajul cinci într-o tentativă de suicid.

Impactul i-a provocat o leziune gravă a măduvei spinării, lăsând-o paralizată de la brâu în jos. În urma acestui diagnostic ireversibil, Noelia a decis să solicite eutanasierea, considerând că nu mai poate trăi în condițiile impuse de noua sa realitate. Cererea ei a fost aprobată inițial de autoritățile competente, însă procesul a fost blocat ulterior de tatăl său, care a contestat decizia în instanță. Acest lucru a declanșat un lung parcurs juridic, analizat de mai multe instanțe.

În cele din urmă, Noelia a câștigat în instanță dreptul de a muri

Cazul Noeliei a trecut prin mai multe etape judiciare în Spania. Inițial, justiția din Catalonia a validat dreptul ei de a accesa eutanasierea. Ulterior, decizia a fost confirmată de instanțe superioare, care au considerat că opoziția familiei nu poate anula voința exprimată clar de pacientă. Dosarul a ajuns inclusiv în atenția Tribunalul Constituțional al Spaniei, care a respins ultimele contestații, stabilind că nu există o încălcare a drepturilor fundamentale.

Cazul a ajuns să fie analizat și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde familia a solicitat suspendarea procedurii. În martie 2026, această cerere a fost respinsă, ceea ce a permis aplicarea deciziei finale.

Mama Noeliei se împacă greu cu situația

Înainte de momentul final, mama Noeliei, Yolanda Ramos, a vorbit public despre drama prin care trece. În cadrul emisiunii „Y ahora Sonsoles”, aceasta a exprimat cât de greu îi este să accepte situația, dar că își dorește să fie alături de fiica ei până în ultimul moment al vieții sale.

„Mă rog să văd dacă în ultimul moment spune: «M-am răzgândit». Dacă ea nu vrea să trăiască, eu nu mai pot face nimic. Nu sunt de acord cu eutanasierea, dar voi fi mereu lângă ea, până unde îmi va permite”, a declarat aceasta, conform .

Femeia a subliniat că, deși nu este de acord cu decizia fiicei sale, o va însoți în ultimele momente:

„Eu vreau ca ea să trăiască, dar îi voi respecta decizia”.

În același timp, a vorbit despre neputința resimțită în fața unei hotărâri definitive:

„Nu am o baghetă magică să opresc asta. Un judecător a decis asupra vieții fiicei mele”.

Un caz care ridică întrebări etice și sociale

Cazul Noeliei Castillo a devenit unul dintre cele mai discutate exemple privind aplicarea legii eutanasiei în Spania. Legalizarea acestei proceduri a fost reglementată prin legislație adoptată în 2021, care permite accesul la moarte asistată în condiții stricte, inclusiv pentru pacienții cu suferințe grave și ireversibile.

Situația tinerei evidențiază complexitatea acestor cazuri, în care se intersectează dreptul individual, rolul familiei și deciziile medicale și juridice. Deși decizia Noeliei este acum definitivă, povestea sa continuă să genereze dezbateri despre limitele autonomiei personale și despre modul în care societatea gestionează astfel de situații extrem de sensibile.

SURSA: femeia.ro