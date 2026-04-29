„Catastrofă ecologică” inventată la Sîngera

Primarul general al mun. Chișinău, Ion Ceban, afirmă că la Sîngera ar exista o „catastrofă ecologică” provocată de un centru de colectare și sortare a deșeurilor, care ar funcționa ilegal și ar gestiona inclusiv deșeuri periculoase. Acuzațiile, amplificate în mediul online, sunt manipulatorii. Autoritățile de mediu arată că activitatea e autorizată, nu au fost identificate deșeuri periculoase de natură industrială, iar neregulile constatate sunt de ordin operațional și au fost sancționate, fără a exista indicii ale unei „catastrofe ecologice”. Totodată, deși Primăria Sîngera susține că nu a fost informată despre activitatea centrului, atât documentele, cât și autoritățile de mediu și agentul economic arată că activitatea e autorizată și că autoritățile locale cunoșteau despre proiect încă din 2017, când au semnat un contract cu antreprenorul.

Subiectul a fost lansat în spațiul public pe 7 aprilie de către primarul Ceban, care a vorbit despre o „catastrofă ecologică” la Sîngera (suburbie a capitalei) și a acuzat activitatea „ilegală” a unui „centru de reciclare”.

Mesajul a fost distribuit pe conturile online ale Primăriei Chișinău și ale edilului, fiind preluat de numeroase site-uri și canale de social media, adesea fără a include context sau poziția autorităților de mediu. Subiectul a fost amplificat de mai mulți fruntași ai partidului MAN, condus de Ceban, printre care deputatul Gaik Vartanean și consiliera primarului, Natalia Ixari. Toți au prezentat situația din aceeași perspectivă. Pe 9 aprilie, reprezentanții MAN au anunțat că depun o plângere la Procuratura Generală privind o „posibilă catastrofă ecologică”, continuând astfel linia de comunicare inițiată de primar. La 14 aprilie, Primăria Sîngera a descris situația din aceeași perspectivă, folosind din nou expresia „catastrofă ecologică”. Ceban a reiterat acuzațiile pe 16 și 27 aprilie.

Astfel, narațiunea despre o presupusă „catastrofă ecologică” a fost menținută constant în spațiul public pe parcursul a mai multor săptămâni.

În aceeași perioadă, primarul de Sîngera a anunțat colectarea a 6.354 de semnături de la locuitorii orașului „împotriva amplasării centrului de gestionare a deșeurilor”. Valeriu Popa afirmă că „populația este extrem de indignată, revoltată și nedumerită de faptul că nu a fost consultată, iar în localitate se vorbește despre organizarea protestelor și blocarea traseului Chișinău-Odesa”.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului: Nu au fost depistate deșeuri periculoase, dar există neconformități

Într-un răspuns oferit Stopfals.md, Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) descrie detaliat modul în care a intervenit în acest caz și concluziile controlului.

Instituția precizează că, la 25 martie 2026, inspectorii de mediu au inițiat un „control inopinat” în baza sesizării Primăriei Sîngera, precum și a sesizărilor parvenite de la persoana juridică Balkan Pharmaceuticals SRL. Verificările au vizat activitatea companiei Prest Energy SRL, constatându-se că agentul economic „desfășoară activități de colectare, sortare și tratare mecanică a deșeurilor conform autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu”, subliniindu-se că „deșeuri periculoase nu au fost depistate”.

Inspectoratul menționează că amplasamentul e „situat în zona industrială a orașului Sîngera, în afara ariilor naturale protejate”, iar în interior funcționează „o linie tehnologică de sortare a deșeurilor, dotată cu echipamente pentru recepție, separare, sortare mecanică și manuală, balotare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare”. Deșeurile sunt ulterior transmise operatorilor autorizați sau eliminate la depozit, dacă nu pot fi valorificate.

IPM confirmă și existența unor „neconformități privind depozitarea temporară a unor fracții de deșeuri în afara perimetrului autorizat, fapt pentru care agentul economic a fost sancționat contravențional și i s-au impus măsuri obligatorii de remediere”, se arată în răspunsul semnat de directorul adjunct al instituției, Daniel Zugravu. Pentru aceste abateri a fost aplicată o amendă și au fost impuse măsuri concrete de conformare, inclusiv „organizarea și amenajarea unor spații de tip închis destinate depozitării deșeurilor”, delimitarea clară a categoriilor de deșeuri, precum și „elaborarea planurilor de intervenție pentru situații de accident” și „asigurarea măsurilor speciale și sporite privind excluderea riscurilor de poluare accidentală”.

Totodată, inspectoratul subliniază că operatorul „nu dispune de instalații de tratare a deșeurilor (…), fiind organizat doar procesul de sortare a deșeurilor municipale” și anunță că „a solicitat Agenției de Mediu revizuirea sau retragerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor”.

Agenția de Mediu: Nu sunt întrunite elementele unei catastrofe ecologice

Într-un răspuns transmis Stopfals.md, Agenția de Mediu detaliază cadrul legal în care a fost autorizată activitatea Prest Energy SRL și respinge interpretările alarmiste din spațiul public.

Instituția precizează că „activitatea operatorului a fost autorizată în conformitate cu cadrul normativ național” (Ministerul Mediului a emis „Avizul nr. 07-07/1667 din 17.06.2024 privind coordonarea conceptului tehnologic”; Agenția de Mediu a emis „Acordul de Mediu nr. 10/1101/2024 la data de 13.08.2024 și Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor nr. AM240930007 la data de 18.11.2024, valabilă până în anul 2029”). Autoritățile au stabilit că, potrivit legii, pentru acest proiect nu a fost necesară o evaluare de impact asupra mediului.

În răspunsul semnat de directorul adjunct al Agenției, Nicolae Strulea, se arată că „deșeurile nu sunt depozitate pe amplasament, ci sunt supuse unui proces de tranzit tehnologic”, fiind ulterior transmise operatorilor autorizați.

Referitor la acuzațiile privind deșeurile periculoase, Agenția explică că în autorizație apar anumite coduri „marcate ca periculoase”, dar acestea „se referă exclusiv la fracțiile periculoase care pot apărea incidental în deșeurile municipale, cum ar fi baterii uzate, tuburi fluorescente sau echipamente electrice de mici dimensiuni”, care sunt „separate și gestionate temporar în condiții de siguranță”. Instituția precizează că „nu există date sau raportări care să indice gestionarea unor deșeuri periculoase de natură industrială în cadrul amplasamentului”.

Totodată, agenția confirmă constatările IPM privind anumite nereguli. „În urma controlului din perioada 25–31 martie 2026 au fost constatate neconformități privind modul de desfășurare a activității, în special gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor în afara spațiului autorizat și dispersia acestora în zonele adiacente”. Pentru acestea au fost aplicate sancțiuni și măsuri obligatorii de remediere, inclusiv „salubrizarea integrală a teritoriului, prevenirea dispersiei deșeurilor, amenajarea unor spații de depozitare temporară conforme și respectarea strictă a condițiilor autorizației”. Agenția mai confirmă că a inițiat „procedura administrativă de reexaminare a dosarului și, după caz, de rectificare a autorizației”, în urma solicitării venite de la Inspectorat.

Concluzia instituției este explicită: „situația nu întrunește elementele unei «catastrofe ecologice»”, iar problemele identificate „țin de gestionarea operațională a activității și sunt supuse măsurilor de corecție și control”. Agenția subliniază că „nu au fost identificate riscuri majore sau efecte ireversibile asupra mediului ori asupra sănătății populației”.

Primăria Sîngera: Nu am fost informați

Într-un răspuns pentru Stopfals.md, Primăria Sîngera susține că nu a fost informată și nu a emis autorizații pentru această activitate, invocând lipsa consultărilor publice și nemulțumirea locuitorilor.

„Primăria or. Sîngera nu a fost informată/consultată înaintea inițierii acestei activități. Nici Primăria, nici Consiliul local nu a emis vreun acord sau autorizație pentru gestionarea deșeurilor în locația menționată. La 27 martie 2026, în cadrul ședinței Consiliului Orășenesc Sîngera, reprezentanții Agenției de Mediu au comunicat în premieră Autorizația de Mediu din 18 noiembrie 2024 și Acordul de mediu din 13 august 2024 — acte emise fără știința, fără consultarea și fără avizul APL Sîngera”, se arată în răspunsul semnat de primarul Valeriu Popa.

Documentele și autoritățile de mediu contrazic primăria

Petru Borș, administratorul companiei Prest Energy SRL, care gestionează centrul de sortare a deșeurilor, afirmă contrariul. Potrivit lui, autoritățile locale cunoșteau despre activitatea centrului și destinația terenului. El a menționat că a procurat clădirea în care se află centrul de sortare chiar la recomandarea primarului.

„Popa Valeriu și consilierii cunosc din 2022 că intenționăm să instalăm utilajul acolo să sortăm deșeurile menajere, pentru că acest lucru este impus de legislația de mediu și prin sortare reducem volumele depozitate la poligon DMS. Primăria or. Sîngera din 2017 a elaborat un caiet de sarcini prin care a obligat prestatorul de servicii de salubrizare să creeze infrastructură să sorteze deșeurile și să preia responsabilitatea protecției mediului”, a comentat Borș la postarea de pe Facebook a edilului Ion Ceban.

Petru Borș a subliniat pentru Stopfals.md că prin concursul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, primăria Sîngera a impus niște sarcini operatorului: „În 2017 ne-au chemat să le rezolvăm problema deșeurilor, deoarece nimeni nu le colecta atunci și era dezastru în localitate”.

Antreprenorul a prezentat contractul care permitea sortarea deșeurilor și susține că investițiile au fost realizate în baza acestuia, iar autoritățile locale erau la curent cu proiectul: „Noi nu am investit în acest sector neavând o bază juridică și o stabilitate în ziua de mâine. Contractul are termen valabil încă 15 ani. Primarul minte și încearcă să se facă victimă. Noi din 2023 am procurat acea clădire la recomandarea primarului, cu scopul bine definit de a amenaja stația de sortare pe care o importasem deja în R. Moldova. M-am adresat la el și i-am zis că sunt în căutarea unei locații unde să instalez acel utilaj, la care el mi-a zis că cineva vinde o construcție industrială din zona extravilan a orașului Sîngera. Mi-a dat contactele, am făcut legătura cu vânzătorul, am negociat, am procurat și din 2023 am început procesul de instalare a utilajului. Periodic, când mă întâlneam cu primarul, îi raportam la ce etapă sunt lucrările. Nu mi-a zis niciodată că nu-i de acord, întrucât aceste lucruri sunt stipulate în caietul de sarcini și în contract, care sunt aprobate prin decizia consiliului. Nu poți să instalezi un utilaj timp de trei ani și primăria să nu cunoască”.

Și Agenția de Mediu a subliniat că procedura de eliberare a autorizației „a inclus informarea autorității publice locale și a publicului, în conformitate cu cerințele legale”. „Declarațiile potrivit cărora Primăria or. Sîngera nu ar fi cunoscut sau nu ar fi fost implicată nu sunt susținute de actele oficiale. Încă la 22 decembrie 2017, Primăria a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 94/17 cu S.R.L. Prest Energy, care prevedea responsabilitățile operatorului și obligația de a obține actele de mediu, iar ulterior Acordul de Mediu a fost transmis către APL Sîngera, pentru informarea publicului”, se arată în răspunsul Agenției.

Și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că autoritățile locale știau despre activitatea centrului de colectare și sortare: „Inclusiv primarul de Sîngera cunoștea foarte bine de ce acel agent economic a cumpărat terenul. Niciodată nu s-a ascuns destinația planificată acolo. Primarul a participat la toate etapele. E o minciună grosolană să spui că n-ai cunoscut, atunci când nu-ți mai iese din punct de vedere politic”.

„S-a mințit grosolan”. Ministrul Mediului îl acuză pe Ceban de „show politic”

Ministrul Mediului a declarat că Ion Ceban face „show politic pe subiecte unde nu trebuie să existe asemenea dezbateri”.

„Atunci când există o inițiativă a unui agent economic, care încearcă să ofere o soluție la problemele sensibile din Republica Moldova, noi trebuie să găsim instrumentele de a încuraja. Sigur, trebuie să verificăm să respecte toate normele. Dacă nu le respectă, trebuie să intervenim”, a declarat Gheorghe Hajder, menționând că „s-a mințit destul de grosolan” pe acest caz.

„Nu orice neregulă înseamnă catastrofă ecologică”

Experta Aurelia Bahnaru, administratoarea Centrului de instruire și consultanță E-Circular, atrage atenția că termenul de „catastrofă ecologică” este adesea utilizat eronat și poate induce panică nejustificată.

Într-un comentariu pentru Stopfals.md, ea subliniază că o astfel de calificare presupune criterii stricte și dovezi clare: „Noțiunea de catastrofă ecologică trebuie folosită cu multă atenție. Ea presupune un impact sever, extins și de durată asupra mediului sau sănătății publice, demonstrat prin probe și monitorizare. În cazul de la Sîngera, din informațiile oficiale publice reiese existența unor nereguli operaționale serioase, depozitare necorespunzătoare, împrăștierea deșeurilor și necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție însă nu rezultă, cel puțin la acest stadiu, dovada unui dezastru ecologic în sens tehnic. Riscurile reale sunt cele de poluare locală, miros, praf și posibile scurgeri, adică riscuri care trebuie tratate prompt și strict”.

Potrivit Aureliei Bahnaru, abaterile constatate de autorități nu trebuie ignorate, dar ele indică mai degrabă probleme de gestionare decât o situație extremă: „Faptul că autoritățile au mers pe sancțiune contravențională, măsuri corective și revizuirea autorizației sugerează că au tratat cazul ca pe o neconformare serioasă, dar remediabilă, nu ca pe un accident ecologic major deja produs”.

Experta afirmă că riscurile asupra sănătății există, dar sunt specifice unor situații de operare necorespunzătoare și nu indică automat un pericol major generalizat.

Mariana COLUN, Stopfals.md