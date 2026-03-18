Escrocherie digitală cu folosirea brandului de cosmetică „Kiko Milano”

Pe Facebook, Instagram și Messenger sunt sponsorizate anunțuri în limba rusă în care utilizatorii sunt îndemnați să achiziționeze seturi de cosmetică Kiko Milano la ofertă (49 de lei).

Este o ESCROCHERIE care are toate semnele clasice ale înșelătoriilor online. Postările sunt sponsorizate de pe pagina anonimă de Facebook Kiko 12 Bestsellers, administrată din țări străine. Site-ul, deși are domain-ul .it.com, este doar în limba rusă, iar recenziile sunt fabricate. Prețurile de pe anunțurile de pe social media diferă cu cele de pe site (49 MDL versus 47,10 MDL), iar fiecare postare are comentarii în limba rusă de la conturi anonime cu nume spaniole, englezești, germane etc. Escrocii din spatele paginii au sponsorizat postări similare în mai multe limbi, printre care franceză, greacă, poloneză sau spaniolă.