Doi ofițeri ai SIS, deținuți în Rusia, eliberați într-un schimb de persoane

Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au fost eliberați de autoritățile Fedetației Ruse, prin Belarus, fiind parte a schimbului internațional de persoane, scrie anticoruptie.md. Anunțul a fost făcut, marți, într-o postare, de președinta Maia Sandu, care a mulțumit partenerilor internaționali pentru implicare în acest caz.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a mulțumit pentru implicare și support Președintelui Donald Trump și administrației SUA, precum și altor parteneri din SUA, Polonia și România. „Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a scris Maia Sandu.

Operațiunea a fost desfășurată, pe parcursul mai multor luni, de SIS. Cei doi ofițeri eliberați urmează să ajungă în Republica Moldova, unde vor trece testele medicale necesare și vor beneficia de tratament în caz de necesitate.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, a adăugat șefa statului.