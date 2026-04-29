Îm cadrul ajustării legislației naționale la cea europeană moldovenii vom avea modele noi de documente de călătorie

Moldovenii vor avea noi modele de documente de călătorie. Guvernul aprobă decizia, luând în considerare necesitatea ajustării legislației naționale la cea europeană, informează realitatea.md

Conform hotărârii care urmează să fie aprobată de către membrii cabinetului de miniștri, în legislația națională, textul „pașaportul cetățeanului Republicii Moldova” va fi substituit, la orice formă gramaticală, cu termenul „pașaport”, la forma gramaticală corespunzătoare.

„Actualizarea periodică a modelelor de pașapoarte și de documente de călătorie în Republica Moldova este efectul evoluției continue a tendințelor tehnologice și de securitate la nivel mondial. (…) În contextul combaterii practicilor ce atentează la securitatea documentelor și integrării noilor tehnologii de protecție, ICAO (n. red.: Organizația Internațională a Aviației Civile) actualizează periodic cerințele și recomandările prevăzute de Documentul 9303. Respectiv, în scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal ale titularilor și interoperabilității globale, Republica Moldova periodic asigură punerea în circulație a noilor modele de pașapoarte și documente de călătorie, îmbunătățite din punct de vedere a elementelor de securitate și de design, securizare a informației și măsuri de protecție a datelor cu caracter personal ale titularului”, se arată în nota informativă a proiectului.

Documentele emise până acum vor putea fi utilizate, până când le expiră termenul, dacă nu survin situații când acestea pot fi declarate nevalabile, de exemplu deteriorarea lor.

Noile acte vor fi puse în circulație până la sfârșitul anului 2026, conform documentului publicat de Guvern.

Conform informațiilor de pe site-ul oficial al Agenției Servicii Publice, actualmente în Republica Moldova există în circulație patru tipuri de pașapoarte: AB cu sau fără indicarea grupei sangvine și două modele de document din seria AP. Cele mai vechi acte sunt în circulație din mai 2018, iar cele mai recente – din ianuarie 2026.