Trucarea unei licitații – au fost reținute patru persoane, iar alte șase persoane au fost citate

La 27 aprilie 2026, procurorii Secției combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale, în comun cu ofițerii Centrul Național Anticorupție, au efectuat 24 de percheziții în care au fost ridicate documente și bunuri relevante cauzei, în cadrul unei cauze penale ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat.

Consecvent, în urma acțiunilor întreprinse au fost reținute 4 persoane, iar alte 6 persoane au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți, informează procuratura.md

Obiectul cauzei este reprezentat de trucarea unei licitații privind achiziția de către Î.S. „Moldelectrica” a serviciilor de colectare și valorificare a unor deşeuri periculoase. Acest fapt a făcut posibilă desemnarea drept câștigător a unui agent economic în lipsa autorizațiilor necesare în acest sens, fapt care a generat un pericol real pentru sănătatea populației și pentru componentele mediului, iar valoarea contractelor semnate cu agentul economic în circumstanțele sus descrise, depășește suma de 4 mln lei.

Procuratura Generală va informa opinia publică despre evoluția cauzei, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție a persoanelor vizate.