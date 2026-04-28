ONG-uri mai puternice în fața dezinformării: atelier despre combaterea manipulării informaționale la Drochia

Într-o perioadă în care informația circulă rapid, iar dezinformarea poate afecta grav încrederea publică și activitatea organizațiilor neguvernamentale, educația media devine o necesitate. La Drochia, reprezentanți ai societății civile au participat la un atelier dedicat recunoașterii și combaterii manipulării informaționale, învățând cum să protejeze reputația ONG-urilor și să construiască o comunicare bazată pe transparență și adevăr.

În acest context, pe 26 aprilie curent, AO „Femeia de Azi” a desfășurat ultimul atelier cu genericul „ONG-uri reziliente: cum recunoaștem și combatem manipularea informațională”, în cadrul Programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, parte a proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent.

Activitatea a avut loc la sediul HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, din incinta Primăriei Drochia, și a fost facilitată de Diana Bugai, administratoarea AO „Femeia de Azi”, alături de Ala Bugai, formatoare în educația media și membră a organizației.

La eveniment au participat reprezentanți ai mai multor asociații obștești, precum și membri ai Grupului de inițiativă „Ambasadorii Maturității”, interesați de consolidarea rezilienței organizaționale în fața fenomenului dezinformării.

Scopul atelierului a fost de a crește capacitatea ONG-urilor de a recunoaște, preveni și gestiona situațiile de manipulare informațională și dezinformare, care le pot afecta reputația, proiectele și relația cu comunitatea.

Participanții au aflat informații valoroase despre ce înseamnă manipularea informațională, care sunt principalele tipuri de manipulare, cum pot fi recunoscute semnalele de alarmă, ce instrumente sunt utile în combaterea dezinformării și prin ce metode poate fi prevenită răspândirea informațiilor false.

Atelierul s-a desfășurat într-un format interactiv, incluzând exerciții practice, lucru în echipe și jocuri de rol, menite să stimuleze gândirea critică, implicarea activă și schimbul de experiență între participanți.

Într-o societate în care informația poate construi, dar și distruge, capacitatea de a analiza critic și de a distinge adevărul de manipulare devine esențială. ONG-urile au un rol important în consolidarea încrederii și a coeziunii sociale, iar reziliența lor începe cu informarea corectă., Prin astfel de inițiative, AO „Femeia de Azi” contribuie la dezvoltarea unei comunități mai informate, mai responsabile și mai rezistente în fața manipulării informaționale, iar comunitatea devine mai puternică, mai unită și mai pregătită să facă față provocărilor. Împreună învățăm să gândim critic, să verificăm și să alegem adevărul!

Activitatea s-a desfășurat, ca urmare a Programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent Moldova în perioada 1 octombrie 2025 – 30 iunie 2026, cu sprijinul Elveției.

Ala BUGAI, formatoare în educația media, membră AO „Femeia de Azi”