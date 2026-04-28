Licitație trucată și gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase: patru rețineri într-un dosar CNA

De către
OdN
-
0
30

Oamenii legii au efectuat, luni, mai multe percheziții și au reținut patru persoane într-un dosar ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat, scrie anticoruptie.md. Acțiunile au fost efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Secției combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale.

Potrivit CNA, cauza vizează trucarea unei licitații organizate de Î.S. Moldelectrica pentru achiziția serviciilor de colectare și valorificare a unor deșeuri periculoase. Câștigător în cadrul licitației ar fi fost desemnat un agent economic care nu deținea autorizațiile necesare, ceea ce ar fi generat un risc real pentru sănătatea populației și mediul înconjurător.

Valoarea contractelor semnate depășește suma de 4 milioane de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și bunuri relevante pentru anchetă.

Patru persoane au fost reținute, iar alte șase au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți.


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.